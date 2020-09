Sve više odabiremo ekološki osviještene i etički ispravne brendove, evo zašto

Nekada smo od kozmetičkih proizvoda zahtijevale da nam jednostavno pomognu nahraniti suhu kožu ili obnove ispucale vrhove kose, ali. Sve više nasJedan od najvećih problema s kojima se trenutno borimo je zagađenje okoliša plastikom. Prema podacima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost,. Mnogo plastike koja se ne može reciklirati. Kozmetički proizvodi jedan su od velikih izvora takvog plastičnog otpada jer je ambalaža često napravljena od plastike, a nerijetko su u nju i upakirani.Svjesni smo da plastiku ne možemo u potpunosti zamijeniti ili izbaciti iz svakodnevnog života, ali postoji opcija koja nas može odvesti u dobrom smjeru.Takva proizvodnja. Kako bi za proizvod mogli reći da je proizveden na ekološki i etički prihvatljiv način moramo krenuti od same nabave sirovina.Druga bitna stvar je pakiranje proizvoda koje bi trebalo biti. Treća stvar jekoji se ispuštaju u atmosferu prilikom proizvodnje.Kada odaberemo tako proizvedenu kozmetiku. Sami možemo sudjelovati u stvaranju trendova, ali i oblikovanju budućnosti Zemlje.Upravo zato se. Iako već godinama proizvode sve više prirodnih formula i, odlučili sus ciljem radikalnog smanjenja globalnog utjecaja samog brenda na našu životnu okolinu. Do 2025. u cilju im je daTim potezom bi. U sklopu inicijative Garnier se na globalnoj raziniNo pakiranje nije jedino što se mijenja.U okviru Solidarity sourcing programaod kojih pribavljaju sastojke.Kako bi i sama proizvodnja bila u skladu ekološke osviještenosti,, dok će sve tvornice do 2025. zahvaljujući uporabi obnovljivih izvora energijePobrinuli su se da i, što je jedan od velikih ciljeva kompanije.(Product Environmental & Social Impact Labelling). Cilj je da se putem etiketa na proizvodima. Ovakav način označavanja rangira proizvod na osnovi njegove klase održivosti,, gdje su proizvodi obilježeni oznakom A najbolji u klasi. Za kreiranje ove skale, uzeto je u obzir 14 faktora utjecaja na okoliš poput: nabave, proizvodnje, transporta, korištenja i mogućnosti za recikliranjem.. Kada bi više kompanija slijedilo ovaj primjer i nama bi potrošačima bilo puno jednostavnije i pristupačnije odabrati proizvod kojim pomažemo u očuvanju prirode i etičkih vrijednosti.