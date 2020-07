Ljeto, plaža, koktel i savršen parfem. Ne znaš kako? Novinarke žene.hr našle su svoje omiljene ljetne parfeme

INES - BURBERRY HER



Jedna sam od onih žena koja godinama koristi iste parfeme. Smatram ih svojim zaštitnim znakom i nisam pretjerano voljna eksperimentirati s kupovinom novih mirisa no ovog sam se ljeta odlučila investirati u Burberry Her parfem koji me osvojio mirisnim notama, ali i činjenicom da je kreiran s idejom da se nosi tijekom cijele godine.



S obzirom da sam dosta praktična, Burberry Her učinio se kao odličan novi dodatak mojoj kolekciji parfema, jer je zbog svoje kombinacije mirisa nosiv i zimi i ljeti. Iako volim citrusne i svježe mirise, zapravo su mi uvijek draži oni puderasti, vrlo ženstveni i dosta slatki – a upravo takav je i Burberry Her.







Ovaj parfem karakteriziraju voćne visoke note crnog ribiza, borovnice i malina koje se osjete na prvu, dok se ispod njih skrivaju srednje note jasmina i ljubičica, inače jednog od meni omiljenijeg cvijeća. No, ono što se osjeti nakon par sati nošenja ovog parfema je mirisna kompozicija sastavljena od mošusa, jantara i drvenastih nota, pa je krajnji rezultat slatkasti ženski miris koji odiše senzualnošću.



S obzirom na to da sadrži cvjetne i voćne note, Burberry Her lako je nosim tijekom ljetnih večeri, ali i tijekom hladnijih mjeseci jer zbog mošusa i jantara u sebi ostavlja puderast i malo teži trag na koži. Uz to, miris je vrlo ženstven, a dizajniran je prvenstveno za mlade, dinamične žene koje trebaju dugotrajan miris prikladan za sve prilike.



Burberry Her je svjetlo dana ugledao 2018. godine i prema riječima kreatora utjelovljuje miris atmosfere Londona – pustolovan, senzualan i moderan. S obzirom da ne volim miješati više parfema i mirisa u danu, ovaj je parfem odličan izbor kada želim mirisati od jutra do večeri.



Ono što me inicijalno privuklo kupnji Burberry Her parfema su voćne note ribizla, borovnica i malina. Velika sam obožavateljica voća, a najviše volim jesti upravo bobičasto voće koje je trenutno na vrhuncu svoje sezone. Slatke, ponekad pomalo oštre note bobičastog voća odmah su mi se svidjele, a znala sam i da ću voljeti i kombinaciju mošusa i ljubičica.







Osim što mi je, logično, važno kako parfem miriši, kod odabira su mi važne i bočice u kojima parfemi dolaze, a ova Burberry Her je baš po mom ukusu. Decentna, s nježno ružičastim čepom i od prozirnog stakla, Burberry Her bočica savršeno se uklapa u moj stil - minimalistički, ali ženstven i prožet rozim tonovima.



Sve u svemu, ovo definitivno nije svakidašnji, klasični ljetni parfem bogat citrusima i lakim mirisima, već pomalo drugačiji miris koji naglašava žensku senzualnost i podiže samopouzdanje. Neodoljiv i idealan za svakodnevno nošenje, Burberry Her će od sada biti još jedan miris u mojoj stalnoj postavi omiljenih parfema.



ANA - LANCÔME IDÔLE



Sa svojih 15 milimetara debljine, Lancôme Idôle najtanja je bočica parfema na svijetu. Kreirao ju je arhitekt i industrijski dizajner Chafik Gasmi, a ova bočica breskvasto ružičaste boje sa zlatnim poklopcem toliko je tanka da vanjska ambalaža jednostavno nestaje, a sve što vidiš je unutarnji mjehurić koji čuva miris.



Idôle je bio itekako očekivan parfem, budući da je prošlo sedam godina otkako je Lancôme lansirao novi miris (nakon popularnog La Vie est Belle). Glavna nit vodilja Idôla je samoosnaživanje, kako su ga predstavili - miris je to posvećen ženama koje slijede svoje snove, koje osvajaju svijet, koje su jake, otvorene i moćne. Ženama koje su same svoj idol.



Nakon što sam ga još početkom godine našpricala na onaj testni papirić u dm-u (koji i dalje miriši!), nisam mogla prestati razmišljati o njemu. Bila je to ljubav na prvi špric, ali budući da sam tada bila opasno u procesu štednje nakon Božića, Nove godine i godišnjeg odmora, odlučila sam čekati neku poštenu akciju da se počastim. I kao da mi nije bilo suđeno, došla je korona, a ja sam ponovno odgodila svoju kupnju jer realno, kome treba novi parfem usred karantene?



Mjeseci su prošli, karantena je završila, a moj period štednje doživio je uspjeh. Napokon je došlo vrijeme da se počastim, a dm-ova promocija na sve mirise kao naručena!



Važna stavka s kojom se ovaj parfem također može pohvaliti svakako je i sjajno vrijeme zadržavanja na koži, neko realno vrijeme pravog zadržavanja je pola dana, ali ja ga osjetim cijeli dan (na odjeći i dulje). A da ga osjete i drugi, govori činjenica da sam sada službeno jedna od onih žena koje divno mirišu, a koje zaustavljaju u liftu, na stepenicama pa čak i na ulici te pitaju: Koji parfem nosite?



Postala sam sama svoj idol, a sljedeći Idôle kupit ću već sada. Osim što ću uštedjeti, sigurno je sigurno. Neka mene moja bočica čeka - neće dugo.



ANITA - CHLOÉ NOMADE



Parfemi su jedna od onih stvari koje me posebno vesele kada se njima počastim jer se ne radi o nečemu što kupujem često. Vrlo je uzbudljivo pronaći novi parfem koji mi se sviđa jer već godina nosim nekoliko istih omiljenih parfema i rijetko koji mi je dovoljno poseban da ga dodam u kolekciju.



Kako je korona došla i pomutila mi planove ne samo za proljeće, nego i ljeto, odlučila sam svoje avanture 'lokalizirati' i iskoristiti najbolje od prilika koje mi se nude u vlastitom gradu. Počela sam s istraživanjem novih i zanimljivih mjesta u blizini doma koje nisam još istražila, a završila s novostvorenom ljubavi prema ekstremnim sportovima.



Još jedna stvar s kojom sam imala prilike eksperimentirati su parfemi. Osim što sam vrlo specifična oko mirisa koje volim, jako mi je važna i priča koja stoji iza samog parfema. Nakon malo surfanja internetom za oko mi je zapeo Chloé Nomade i apsolutno me oduševio filozofijom kojom je predstavljen. Chloé Love Story jedan je od mojih omiljenih parfema tako da sam njegovom 'starijem bratu' iz 2018. godine odmah morala dati šansu.







Istovremeno nježan i senzualan, Chloé Nomade stvoren je kako bi potaknuo našu pustolovnu stranu i osnažio nas za nove izazove koje pred sebe stavljamo. Quentin Bisch kao inspiraciju za stvaranje ovog parfema navodi slobodu, iznenađenja i želju za lutanjem otvorenim prostorima.



Za razliku od ostalih vrlo mekih i laganih cvjetnih Chloé mirisa, Nomade je nešto 'prljaviji' i odvažniji, baš poput jedne avanturistice. Temeljna ideja parfema je kontrast, kako između intenzivnog mirisa hrastove mahovine omotanog u slatkaste i nježne note mirabella šljive tako i ženstvenog mira i želje za novim avanturama u nepoznato. Gornje note prepune su citrusa poput limuna, limete i naranče koji mu daju svježinu, dok u srednjim senzualnijim notama uz freziju osjetimo i nešto ruže, jasmina i sočne breskve. Ono što parfemu daje snagu i odvažnost su donje note bijelog mošusa, sandalovine i patchoulija.



S ovakvim impresivnim opisom jednostavno sam morala isprobati Chloé Nomade, a kada sam vidjela da dm ima odličnu akciju na sve parfeme imala sam osjećaj kao da je suđeno da moja kolekcija parfema naraste za još jednog člana.







Koliko se god činilo beznačajnim, jedna kapljica pravog parfema zbilja nam može potpuno promijeniti raspoloženje. S Chloé Nomade parfemom sam svaki put kada sjednem na bicikl ili stanem na skejt spremna za novu avanturu, a moram priznati da ga na koži, a posebno odjeći, osjetim i nakon cjelodnevnog lutanja i istraživanja.



