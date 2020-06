Stiže nam ljeto pa smo pronašle super recept za hrskave mini pizze od patlidžana

patlidžan

mozzarella ili grana padano sir

bosiljak, origano

pasirana rajčica

malo maslinovog ulja

prstohvat soli, papar, začini po izboru (origano, bosiljak, chili...)

mlijeko po izboru

brašno po izboru

krušne mrvice

vjerojatno su naša najdraža vrsta hrana. Najčešće brze za pripremu, preslatke izgledom i savršene okusom, te tzv.Kako nam se bliži ljeto, a s njime i sezona patlidžana, pravo je vrijeme da isprobaš ovuNaime, ovo niskokalorično povrće bogat je izvor proteina i vlakana, ali i vitamina B1, K, C, A te folne kiseline.Ipak, ono zbog čega zaista obožavamo patlidžan je fitonutrijent nasunin koji se nalazi u njegovoj kori, a koji ima, štiti naše stanice od uništenja te koji je sakupljač slobodnih radikala i utječe na izlučivanje viška željeza iz organizma. Osim toga, upravo se u kori patlidžana nalazi velika koncentracija hranjivih tvari te se prilikom pripreme ne preporučuje guljenje i bacanje iste jer tako umanjujemo njegove hranjive vrijednosti.No, vratimo se natrag na naše pizze od patlidžana. Jedan od razloga zašto volimo ovaj recept je njegova jednostavnost jer čak i da nemaš baš sve navedene sastojke, ove mini pizze možeš napraviti i samo uz patlidžan, umak od rajčice i sir po želji. Ipak, mi smo pronašle mrvicu drugačijiBaza započinje tanko narezanim patlidžanom (što tanji to bolji), koji se zatim umoči u brašno, mlijeko po izboru i na kraju u krušne mrvice. Kad su lijepo uvaljane, jednostavno ih pečeš na tavici s obje strane do zlatno smeđe boje i zatim u pećnici dok ne postanu hrskave. Sve što preostaje je upotrijebiti malo crvenog umaka, začina i sira po izboru te peći ponovo dok nije vruće. I to je u principu to - jednostavna, a ukusna mini pizza od patlidžana.Zagrij pećnicu na 200 stupnjeva i obloži pleh papirom za pečenje. Odmah pripremi u zasebnim tanjurima: u prvom malo brašna, u drugom malo mlijeka i u trećem malo krušnih mrvica i soli.Narezane kriške patlidžana umoči u brašno, zatim u mlijeko i na kraju u miks krušnih mrvica i sira te ih posloži na čisti tanjur ili pleh za pečenje.U većoj tavi zagrij malo maslinovog ulja te dodaj istovremeno 4-5 (ili ovisno koliko ih stane na tavu) patlidžana te ih peci 2-3 minute sa svake strane dok ne postanu zlatno-smeđi. Nakon što ih sve izredaš, posloži ih na pleh az pečenje i stavu u pećnicu na 15-20 minuta (negdje na pola ih preokreni).Pripremi umak od pasirane rajčice sa začinskim biljem, sir i ostali nadjev po želji (šunka, povrće, gljive...)Izvadi patlidžane i premaži ih s umakom, dodaj bogati sloj sira i željenim nadjevom te peci još dodatnih 5-7 minuta. Na kraju dodaj po želji svježi bosiljak ili još sira.