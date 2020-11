Recenzija: Uređaj koji je doista 'game changer' u kuhinji, MultiFreshu dajem jedno veliko DA!

Vakuumski ekstraktor – MultiFresh radi kremaste smoothije, a pri tom uklanja zrak iz posude prije samog blendanja, pa će vaš smoothi biti ukusniji te s više vitamina, minerala i ostalih hranjivih sastojaka

Foto: Sven Bulava

Zdravlje je danas svima nama prioritet. Uz sve brojne preporuke, upute, poruke, jedna ostaje vječna – uravnotežena prehrana koja obiluje povrćem i voćem, osnova je zdravlja. Takvom lifestyleu često je prepreka pomanjkanje vremena i užurbani život. Upravo to često bude razlog za posezanjem za gotovom hranom i proizvodima, koji često nutritivno i nisu najbolja opcija.Zato sam, a vjerujem i dosta vas, stalno u potrazi za hackanjem i optimizacijom planiranja obroka. Tu od pomoći mogu biti kuhinjski uređaji koji stvari rade za vas. Isprobala sam ih svakakve, neki su bolji, neki lošiji, neki preglomazni, neki OK.Onda sam ugledala MultiFresh blender s funkcijom vakuumskog ekstrahiranja, koji je prema opisu bio baš ono što meni treba. Jednim potezom riješim nekoliko kuhinjskih uređaja, nije glomazan i još k tome – ima tehnologiju koja izvlači nutritivni maksimum iz namirnica. Odlično!Za početak dajem par servisnih informacija čisto da vidite što ovo čudo može raditi. Ovaj blender ima funkciju vakuumskog ekstrahiranja što sprječava oksidaciju te čuva vitamine i minerale.Oksidacija nastaje kada u hrani ostane zrak, a namirnice gube svježinu, vitamine, boju i hranjivu vrijednost.stoga radi na principu uklanjanja zraka iz posude prije samog blendanja.Čak su i znanstvena istraživanja potvrdila učinkovitost ove tehnologije te je dokazano kako je razina vitamina, minerala i ostalih hranjivih sastojaka viša kada se smoothie priprema u MultiFresh ekstraktoru. Nakon 48 sati, smoothie iz MultiFresha sadrži 114% više vitamina E, 27% više vitamina C i 38% više β-karotena (nalazi se i u vitaminu A). Dosta obećavajuće.Samo taj podatak daje mu zeleno svjetlo, no ima još… Ovaj uređaj ima izuzetno jaku snagu i brojne mogućnosti korištenja, što me doslovno oduševilo. Evo dolje popisa:je izuzetno jednostavan i inutiutivan za sastavljanje. Lijepog dizajna jednostavnih linija, ne zauzima previše prostora u kuhinji što je velika prednost obzirom na to da mi kuhinja nije prevelika. Uređaj je iznimno lak i intuitivan za korištenje, pa ne morate provoditi sate proučavajući uputstva. Za prvu ruku sam ga upogonila za jedan kvalitetan smoothie, baš po mom ukusu, a to je uvijek: maline, banane i med. Napravila sam veću dozu tako da ga mogu pijuckati kao međuobrok i kada mi padne energija te sam ga pohranila u hladnjak. I sad ono po čemu se MultiFresh razlikuje od sličnih uređaja – boja, teksutra, okus nije se promijenila niti nakon osam sati u hladnjaku. Divota!Iduća stvar na repertoaru će biti gusta povrtna juha od svega što nađem u kuhinji. Ta opcija me iznimno veseli, pogotovo u ove hladne zimske dane. Samo ubacite povrće i začine u uređaj, uključite opciju za juhe i ona je gotova za 20 minuta. Također, možda se sad odvažim i početi kupovati kavu u zrnu, kažu da je netom samljevena kava puno ukusnija, pa zašto ne – ako je postupak mljevenja tako jednostavan.Ova mala zvjerkica doista radi puno, puno toga, smanjuje vrijeme provedeno u kuhinji, a zdrava i cjelovita hrana uvijek vam je na dohvat ruke. Dajem jedno veliko DA ovom aparatu, doista jest „game changer“ i vjerujem da ukoliko se odlučite, biti vrlo zadovoljni.MultiFresh je trenutno na popustu,, pa ja sada svakako prilika da ga nabavite po 33% nižoj cijeni te ćete umjesto 1.199,40 platiti 799,40. Ljudi, ovo se stvarno isplati!