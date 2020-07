Kako spremiti idealan piknik? Saznaj u video receptu našeg food blogera

novo je ime na domaćoj food blog sceni. Inače anesteziološki tehničar u operacijskoj sali, maser, ali i veliki zaljubljenik u kuhanje i slastičarstvo, nedavno je pokrenuo svoj Youtube kanal 'Dodo i okusi kuhinje'. Kako kaže osim pomaganja drugima, oduviijek voli i kuhanje."Ljubav prema kuhanju i kolačima je počela još od malih nogu. Oduvijek sam bio sa mamom i bakom u kuhinji i pomagao miksati, rezuckati. Kasnije kako sam otišao od svojih roditelja na studij u Zagreb bio sam primoran kuhati sebi i svojim cimerima, jer sam shvatio kako se od hrane u menzi kile samo nakupljaju. Uvijek sam volio usrećiti druge onime što pripremim, a i to mi je najveći motiv za kuhanje. Nema veće sreće kada za svoje voljene napravim neki fini ručak i prezentiram im neko novo jelo ili slasticu", kaže Domagoj."Ideja za pokretanje vlastitog YouTube kanala je došla na nagovor prijatelja. Kada god bi napravio neko jelo kojem su se oni divili, njihova reakcija je bila da to moram podijeliti i s drugima. Puno njih me znalo pitati da ih naučim nekim stvarima u kuhinji poput kako napraviti prhko tijesto ili ispeći pravilno meso. Tako je i došla ideja da bi najlakše bilo snimiti recepte kako bi svakome bili dostupni. Tu veliku ulogu ima. Sada mogu svima koji žele nešto naučiti reći, da to mogu vidjeti na mom YouTube kanalu", ističe Domagoj kojeg smo imali i priliku vidjeti kao natjecatelja u showu "Tri, dva, jedan- peci"' gdje su on i prijatelj došli do finala."Pamtim to kao predivno iskustvo. U showu sam puno naučio o slasticama, organizaciji posla kad je u pitanju vremensko ograničenje. Sve to mi je pomoglo i kasnije u organizaciji kuhanja kada radim neke kompliciranije torte ili slastice. U showu sam upoznao i puno sjajnih ljudi s kojima sam i danas u kontaktu, neke od njih ćete moći vidjeti i kao goste na mom YouTube kanalu. Plan je da ćemo gdje ćemo zajedno prezentirati jela i recepte. U showu sam i naučio puno trikova koje profesionalni slastičari koriste, tako da mi nije žao ni u jednom trenu što sam sudjelovao u showu" kaže ovaj svestrani zaljubljenik u kuhanje koji je priznaje obožava spremati slastice."Nakon showa sam svakako više zavolio slastice, jer njih stvarno treba znati raditi i ne radi ih svatko. I jedna mala greška je dovoljna da sve pođe po krivu, a ja volim izazove, pa tako i ove "slatke izazove". Obavezno uz slana jela mora biti i nešto slatko na stolu. Slana jela su stvar improvizacije, a kod slastica nema previše improviziranja, osim ako si siguran u ono što radiš", ističe.Naravno, nameće se pitanje ima li svoje omiljeno jelo, na što kaže da ipak nema, no "najviše volim raditi s dizanim tijestom, pa tako ih i jesti, slana ili slatka. A najdraži kolač mi je tiramisu, iako svako doba godine nosi svoje slastice i namirnice, pa se tako i moja ljubav prema slasticama mijenja kroz godinu", objašnjava Domagoj kojeg veseli kuhati za prijatelje, velika društva.."Volim kuhati i za nove goste jer su ukusi različiti, pa je tako dobro neki puta čuti i kritiku ili još ljepše neku odličnu pohvalu koju do sada nisam čuo", ističe Domagoj koji će nam svaki tjedan predstaviti novi video recept."Pošto nam je stiglo toplo i sunčano vrijeme i idealno je za druženje u prirodi, u ovom serijalu, vidjet ćete kako se pripremiti za piknik. Recepte za neka jednostavna jela, slastice i pića koje možete nositi na piknik, a da vam to ne bude gnjavaža te kako ih spakirati. Siguran sam da ćete tom hranom razveseliti sve na pikniku. Jer će se naći za svakoga ponešto.", zaključio je Domagoj.