Ona stara narodna da nikad nije kasno - definitivno vrijedi kada je glavni lik u priči Alis Marić. Nakon što je zakoračila u pedesete godine, prvi put u životu dobila je otkaz. Nakon kratkotrajnog šoka - tako negativnu stvar kao što je gubitak posla - brzo je preokrenula u svoju korist i napokon počela živjeti svoj san.

‘Po struci sam diplomirana pravnica. Radila sam u velikim stranim i hrvatskim kompanijama. Imala sam uvijek dobru i sigurnu plaću, službeni auto, službena putovanja, mogućnost stalnih edukacija ali nisam bila sretna. Dapače bila sam frustrirana, nervozna, umorna i često bolesna. Danas za to postoji engleski izraz – „burn out“.Rekla bih da sam bila izvan „ravnoteže“. Sjećam se dobro kako sam u tom periodu puno i često plakala. Od kada radim to što najviše volim, ne sjećam se kada sam se rasplakala. Tako da jako dobro znam kakav je to osjećaj i koliko on utječe na kvalitetu života i zdravlje. Danas se osjećam ispunjenom i sretnom. Puna zanosa i oduševljenja i tog osjećaja se više ne želim nikada riješiti. Taj moj duševni mir i zanos utječe i na tjelesno zdravlje. Deset godina ni dana nisam bila bolesna ili umorna. Koža, kosa i nokti mi nikada nisu bili zdraviji. Iako danas radim više nego ikada.’ - otkrila je Alis gostujući u podcastu Marija Pajić.

Između ostalog, dotakla se mnogima zanimljive no još uvijek rijetko spominjane teme ženske inkontinencije. TENA Lady ulošci imaju visoku sposobnost upijanja i namijenjeni su za umjereni gubitak urina. Za trenutačno upijanje bez osjećaja vlažnosti i neugodnog mirisa. Oblik uloška prilagođava se obliku tijela zbog meke bočne elastike. Dermatološki je testiran proizvod, a pritom nježan i siguran za kožu.

Svaki uložak dodatno je pakiran i dimenzije pakiranja prikladne su za stavljanje u torbicu, džep ili ladicu.

Osim što je uobičajena, inkontinencija se može pojaviti u bilo kojoj fazi života, nevezano uz dob ili cjelokupno zdravlje. Isto tako, različito utječe na različite osobe. Ne mora se raditi o posebno ozbiljnom stanju, no društveni tabu koji se stvara oko inkontinencije može naštetiti samopouzdanju osobe na društvenoj razini.

TENA Lady proizvodi štite i pomažu u normalizaciji života inkontinencijom. Njihov hit proizvod svakako su inkontinencijske gaćice koje su ugodne, tanke i izgledaju kao bilo koji komad rublja dok istovremeno pružaju zaštitu te omogućavaju ljudima koji ih nose da ne brinu oko onoga što ne mogu kontrolirati. To ženama, ali i muškarcima (jer TENA Lady ima i inkontinencijsko rublje za muškarce), pruža i fizičko i mentalno olakšanje, a to je iznimno važno za normalno svakodnevno funkcioniranje. TENA Lady inkontinencijske gaćice dolaze u čak dvjema bojama, i osim što štite, sjajno izgledaju.

Koji su još izazovi koji Alis najčešće staju na put i što ju u posljednje vrijeme najviše veseli na privatnom i poslovnom planu doznajte u najnovijoj epizodi podcasta s Marijom Pajić čiji sadržaj omogućuje TENA Lady.

Sadržaj nastao u suradnji s TENA Lady.