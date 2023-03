Ženska strana s Marijom Pajić: Hrvatica u vrhu automobilske industrije

Klasičan rodiljni dopust, tijekom kojeg žene pot­puno isključe posao, uopće nisam imala, ali da, rođenje djeteta promijenilo je moj život iz temelja, no nije promijenilo moju ljubav prema poslu. Do osmog mjeseca trudnoće putovala sam svijetom, a pet dana nakon carskog reza već sam prisustvovala virtualnom poslovnom sastanku. Po prirodi sam radoholičarka i prva tri mjeseca radila sam u kućnom uredu oko dva sata dnevno, no vrijeme na poslu s vremenom se produljivalo. Sve to naravno uspjela je uz veliku podršku svoje majke Antonije i životnog partnera Andrije Lisičara jer njezina karijera svakako je i njihova zasluga s obzirom na čari organizacije koju svakodnevno prolaze i na činjenicu da su većinu vremena dok je njezina kćer bila beba, proveli na putu.

Ova diplomirana novinarka svoje prve korake u svijetu novinarstva odradila je na terenu showa „Ljubav je na selu“ da bi nedugo nakon toga upoznala Matu Rimca, genijalca koji je počeo stvarati jezgru kompanije koja danas zapošljava preko dvije tisuće ljudi. Oduševila ju je njegova strast, predanost i perfekcionizam pa mu se i sama pridružila u stvaranju ove kompanije zbog koje je i Lijepa naša pronašla svoje mjesto na automobilskoj karti svijeta.

„Službeno sam na početku bila zadužena za PR i marketing, no zapravo sam radila sve: od financija, pregovora s investitorima i logistike do pripremanja sobe za sastanak i sklapanja baterija za automobile. Svi su nam govorili da ćemo propasti, ali Mate je imao viziju. On je genijalac i veliki pozitivac, uz kojeg sam puno naučila. Bila je to na početku mala ekipa od pet ljudi, svi smo bili prijatelji. Bilo mi je posve normalno da sam od jutra do ponoći na poslu. Kad sam otišla, bila je to tvrtka od 400 ljudi, a danas ih je nekoliko tisuća", kaže Monika, koja je posebno ponosna na to što je 2017. osvojila prestižnu međunarodnu nagradu Automotive Rising Star.

Rimac Automobile napustila je 2018. zbog zasićenja i želje za nečim novim, a kada je odlazila s obzirom na količinu posla koju je obavljala, moralo ju je zamijeniti nekoliko ljudi. Zato joj je ponuda QEV Technologiesa, španjolske tvrtke poznate po sudjelovanju na Formuli E (električnom pandanu Formule 1) i proizvodnji električnih autobusa došla kao naručena. Zbog posla dvije godine je živjela na relaciji Zagreb – Barcelona, usput putujući po cijelom svijetu.

Baveći se ‘muškim’ poslom, često je nailazila na predrasude, pogotovo na sajmovima automobila. Za sebe kaže da je dobra vozačica, ali rijetko vozi, jer joj se za vožnju od stana do grada više isplati uzeti taksi. No, u garaži ima nešto posebno. Njezin Mercedes 190 iz 1991., oldtimer koji je dala u potpunosti restaurirati. Riječ je o automobilu iz limitirane edicije Avantgarde Rosso, kakvih je izrađeno samo stotinu, a u Monikinu je vlasništvu preko deset godina. Njezin automobil iz snova je Lamborghini Miura, no kako najjeftiniji stoji oko pet milijuna dolara, o njemu zasad može samo sanjati.

Od malih nogu okružena je poduzetničkim duhom i ženama koje su me u tome poticale. Vjerojatno je zbog toga i izrasla u smirenu, optimističnu osobu koja se ne boji izazova.

