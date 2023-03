Oni dani u mjesecu: Menstruacija utječe i na ova zdravstvena stanja

Žudnja za slatkim, promjene raspoloženja, osjetljivost grudi i bolovi u trbuhu velikom su broju žena neizostavni u danima prije i tijekom mjesečnog krvarenja. Na njih smo jednostavno naviknule, a remete li ti ovi simptomi svakodnevicu, svakako se obrati ginekologu koji će ti, s obzirom na čimbenike, odrediti što je najbolje za tebe. Na bolnost, dakako, može utjecati i prehrana pa su tako, među ostalim, izraženijim simptomima sklonije mlađe djevojke te one s nepravilnim prehrambenim navikama.

No, spomenute, uglavnom uobičajene, ali neugodne pojave, nisu jedine koje te mogu snaći. Ginekologinja Sheryl A. Rose izdvojila je još pet načina kako mjesečnica utječe na tvoje zdravlje. Odnosno, pet zdravstvenih stanja koja ovaj dio ciklusa može oživjeti ili pojačati. Pa, pitaš li se zašto su ti neka stanja tad izraženija, možda je krivac upravo menstruacija.

Mjesečnica može pogoršati simptome astme

Vjerovala ili ne, kod nekih se žena simptomi astme vrate ili pogoršaju neposredno prije mjesečnice, no ovaj fenomen i dalje nije dovoljno istražen. ''Najčešće je mišljenje da hormonalne promjene tijekom i odmah nakon menstruacije pogoršaju astmu jer je protok zraka tada smanjen'', kaže dr. A. Rose. Ako misliš da je to slučaj i kod tebe, razgovaraj s liječnikom. Kako tvrdi ginekologinja, uzimanje oralne kontracepcije može pozitivno utjecati na one koje pate od ovog problema, odnosno uviđaju povezanost. Ova vrsta kontracepcije, kao što vjerojatno znaš, regulira hormone i cikluse. Ono što je sigurno da u ovom slučaju možeš napraviti jest pokušati se baviti aktivnim načinom života i hraniti se uravnoteženo.

Pogoršani crijevni problemi

Žene sa sindromom iritabilnog crijeva tijekom mjesečnice se mogu suočiti s nekim vrlo neugodnim simptomima. Sklonije su proljevu jer se i inače u ovom dijelu mjeseca otpuštaju prostaglandin i progesteron. Kao da nije dovoljno što prostaglandin uzrokuje proljev, a kod nekih i grčeve, onda još i progrsteron dodatno pogorša ove neugodne crijevne simptome. ''Kako bi se riješila ovih dosadnih simptoma, najbolje je jesti zdravu prehranu bogatu vlaknima, redovito vježbati i izbjegavati kofein, šećer, sol, mliječne proizvode, začinjenu hrane i -alkohol", poručuje dr. Rose. Također se tada pokušaj kloniti stresnih situacija, istegnuti se i opustiti.

Bolan mokraćni mjehur

Hormonalne promjene mogu potaknuti i simptome bolnog mjehura. Iako upala može biti bakterijska i kratkog trajanja, kod nekih je ona kronično stanje koje nije povezano s bakterijama. Radi se o kompliciranom stanju koje mogu uzrokovati različiti čimbenici te ih treba kontrolirati. Znaš li da te bolni mjehur i inače muči, dva tjedna prije mjesečnice izbjegavaj kofein, alkohol, začinjenu hranu, citruse, rajčice i umjetna sladila. Uz to, valja prakticirati tehnike opuštanja, tople kupke, ali i pratiti unos tekućine.

Glavobolje

Pad estrogena i progesterona tijekom krvarenja može izazvati i izražene glavobolje. Prema nekim podacima, ovaj simptom zahvaća čak 60 posto žena, no srećom postoje mehanizmi kojim ih možeš ublažiti. Jer svi znamo koliko migrena može biti neugodna. Prva je stavljanje obloga na bolno mjesto, zatim boravak u mračnoj prostoriji, posezanje za ibuprofenom ili nekim drugim lijekom, masaža te nastojanje eliminiranja stresa u drugom dijelu ciklusa. Ako ovi načini ne pomažu, prate te kroz duže vrijeme te ti smanjuju kvalitetu života, potrebno se javiti liječniku. "Kontracepcijske pilule i druga hormonska kontracepcija također mogu pomoći u kontroli menstrualnih glavobolja", dodaje dr. Ross.

Pogoršani simptomi depresije

Vjerojatno si svjesna da hormonalne promjene značajno utječu i na psihičko stanje - kod nekih jače, kod drugih gotovo neznatno. Primijetiš li da ti ponašanje jako oscilira u pojedinim dijelovima mjeseca i da si sama sebi neprepoznatljiva, pokušaj promijeniti životni stil (ograniči lii izbaci kofein, šećer, natrij, alkohol i nikotin, dovoljno spavaj i redovito vježbaj). U konzultaciji sa stručnjakom, posegni za dodacima prehrani i ispitaj uzroke svog stanja. To može uključivati i polaženje psihoterapije jer drastične promjene u ponašanju ne treba zanemariti. Kako se može raditi o nizu čimbenika, teško je 'na prvu' reći zašto te simptomi PMS-a toliko jako pogađaju, a patiš li od depresije, stanje bi ti u tjednu prije i tijekom mestruacije moglo biti pogoršano.

Primjećuješ li da ti tada nije ni do čega i da ti hormoni narušavaju svakodnevicu, potraži stručnu pomoć koja će ti razgovorom odrediti plan liječenja. Na kraju, doživjeti simptome predmenstrualnog simptoma nije ništa neobično sve dok ne osjetiš da te oni jednostavno previše poljuljaju i ugroze. Onda treba posumnjati na ozbiljnija stanja. Najvažnije ih je ne ignorirati.