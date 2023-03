7 svakodnevnih navika koje mogu uzrokovati gljivičnu infekciju

Većina žena imala je vaginalnu gljivičnu infekciju barem jednom u životu, kod čak 75 posto žena, i jedna je od najčešćih infekcija kod spolno aktivnih žena. Najčešće se radi o infekciji koja se liječi lokalno, no ponekad može biti znak ozbiljnijeg zdravstvenog stanja.

Peckanje, svrbež, neobičan iscjedak, crvenilo i oticanje su znakovi vaginalne gljivične infekcije. Ovu vrste infekcije uzrokuje gljivica Candida koja se uvijek nalazi u rodnici i normalan je dio vaginalne flore. "Candida voli topla i vlažna mjesta i uglavnom žene nemaju problem. Zdrava rodnica ima kiseli pH i gljivice se ne mogu razmnožavati i izazvati infekcije", objašnjava ginekologinja Nina Ali za Your Tango.

No kada se promijeni pH rodnice gljivice se puno lakše razmnožavaju što uzrokuje infekciju. Postoji još jedan problem, nakon pojave prve gljivične infekcije puno lakše se ponovno pojavljuje, a liječnici nisu sigurno zašto se to događa. No i svakodnevne navike mogu utjecati na veću vjerojatnost pojave gljivične infekcije, a što potiče pojavu gljivične infekcije možeš pročitati u nastavku.

Previše šećera u prehrani

Općenito je poznato da preveliki unos šećera nije dobar za zdravlje, ali nije uvijek problem veliki kolač od čokolade ili sladoled. Šećer se danas krije gotovo u svim prehrambenim proizvodima, od kečapa do kruha. Kada je u tijelu stalno povišena razina šećera u krvi mogu se pojaviti različiti problemi uključujući gljivične infekcije. Visoki šećer u krvi također može poremetiti pH ravnotežu u vaginalnom području, što omogućuje bujanje gljivica. Stoga možda nije neobično da su gljivične infekcije česte među osobama s dijabetesom. "Ponekad mogu biti i znak da se u tijelu razvija dijabetes", objašnjava ginekolog Michael Cackovic.

Zadržavanje u vlažnoj odjeći (sportska odjeća ili kupaći kostim)

Što žena dulje nosi znojnu ili mokru odjeću dulje će intimni dijelovi tijela biti mokri, a vlažni uvjeti su savršeni za rast gljivica. "Svi su u žurbi, jure s treninga u kupovinu namirnica ili da nešto drugo obave. No važno je odvojiti vrijeme i presvući se u nešto suho kako se ne bi stvorili povoljni uvjeti za infekciju", dodaje Ali. Pamučno donje rublje uvijek je dobar izbor, ali može zadržavati vlažnost. Važno je za vježbanje odabrati materijale koji upijaju vlagu, ali i zamijeniti vlažnu odjeću suhom.

Nedostatak sna

Voliš dugo biti budna? Obožavaš gledati serije prije spavanja ili surfati na mobitelu? No manjak sna negativno utječe na tijelo i slabi imunološki sustav, a onda se tijelo ne može boriti protiv infekcija, a to uključuje i gljivične infekcije. Zapravo bilo koja loša navika (loša prehrana, nedostatak aktivnosti) oslabljuje imunitet i tijelo se teže brani.

Uska odjeća i traperice

Svaki odjeveni komad poput hlača stvara tamno i vlažno okruženje za razvoj većeg broja gljivica. Odjeća mora biti prozračna kako se znoj ne bi zadržavao. "Tijesna odjeća stvara okruženje pogodno za razvoj gljivične infekcije", kaže Cackovic. Prekomjerna težina također može biti problematična. Gljivice vole pregibe na tijelu jer nisu suhi, a onda se mogu stvarati vaginalne, ali i infekcije na koži.

Seksualni odnosi bez zaštite

Gljivična infekcija nije spolno prenosiva bolest, ali ju je moguće dobiti od partnera tijekom seksa. "Općenito se ne prenosi lako, ali ako se stalo vraća ponekad je potrebno i liječiti partnera kako bismo vidjeli hoće li to pomoći", kaže Ali. Muškarci također mogu imati gljivičnu infekciju, a veći je rizik ako je seks bez zaštite i česta promjena partnera.

Neredovito mijenjanje tampona

Mnoge žene vole ugodnost koji im omogućuju tamponi, ali ponekad ignoriraju redovito mijenjanje tampona. Neredovita zamjena tampona može poremetiti bakterije i pH ravnotežu, ipak se tampon stavlja u rodnicu. Stoga je važno mijenjati tampon svakih nekoliko sati. Koristiš uloške ili menstrualnu čašicu? Također je važno redovito mijenjati uloške ili prazniti čašicu.

Korištenje hormonske kontracepcije

Stanice u rodnici vrlo su osjetljive na estrogen i druge hormone koji se nalaze u oralnim kontraceptivima, flasterima i hormonskim spiralama, pa se na početku korištenja ove vrste kontracepcije može promijeniti ravnoteža. Srećom, studije pokazuju da se taj rizik s vremenom smanjuje.