10 neobičnih simptoma predmenopauze i menopauze koje mnoge žene ne znaju

Svaka žena svjesna je da je njezin cijeli život snažno pod utjecajem hormona. Od prve do posljednje menstruacije, trudnoća i porođaj, predmenopuza i menopauza - sve se događa pod snažnim utjecajem hormona. Naravno, svaki taj period donosi drugačiju ženstvenost u njezin život, a obično u četrdesetima žene počinju osjećati velike promjene u svojim životima.

Prvi znakovi predmenopauze znače da se smanjila količina estrogena i da dolazi do promjene u ciklusima. Time se smanjuje i reproduktivna sposobnost žene. No pojavljuju se i prvi valunzi, promjene raspoloženja, noćno znojenje, problemi sa spavanjem, smanjena seksualna želja i drugim simptomi. Razdoblje predmenopuze može trajati i do deset godina, a menopauza započinje godinu dana od zadnje mjesečnice i može trajati nekoliko godina.

Svaka žena je svjesna da menopauza ide ruku pod ruku s mnoštvom simptoma, uključujući promjene raspoloženja, valunge i suhoću intimnih dijelova. Predmenopuza i menopauza su period kada se tijelo prelazi u novu fazu. No osim uobičajenih simptoma koje većina žena zna, postoje i neki manje poznati. Iako se mnoge žene boje debljanja, razdražljivosti i mnogih drugih neugodnih promjena trebaju znati da sve traje samo određeno vrijeme i da će svi nestati nakon nekog vremena.