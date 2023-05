Neizbježne promjene: Kako se vagina mijenja u dobi od 20, 30, 40 i 50 godina

Naša se tijela neprestano mijenjaju kako starimo i to na prikrivene načine koje nećemo odmah primijetiti. A to je slučaj i s vaginom i vulvom - dijelom ženskog tijela s kojim nije svaka žena u potpunosti upoznata. Svatko od nas ima neko osnovno znanje o tome što se događa 'tamo dolje', no kako se to područje mijenja s godinama?

U školi nam daju neke osnovne informacije, kao što je, primjerice, anatomija ženskog tijela i činjenica da će svaka od nas jednog dana dobiti menstruaciju i početi krvariti jednom mjesečno - ali nakon toga, zapravo je na nama da se informiramo što će se sljedeće dogoditi. Srećom, tu su ginekolozi i ostali stručnjaci koji nam mogu pružiti uvid u to kako se taj dio našeg tijela mijenja s godinama - a mijenja se puno više nego što možda mislimo.

Iako su vagina i vulva dva različita dijela tijela, one "rade kao neprekidna jedinica tijekom cijelog životnog ciklusa", kaže doktorica ginekologije Kecia Gaither za SheKnows. Drugim riječima, ti intimni dijelovi tijela stare istom brzinom, otprilike na isti način kao što se mijenjaju hormoni. Evo kako to obično ide - od dvadesetih godina do menopauze.