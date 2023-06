5 navika zbog kojih ne gubiš kilograme iako paziš na prehranu i vježbaš

Kada ljudi odluče da žele izgubiti višak kilograma počnu paziti na unos kalorija i krenu vježbati kako bi proces bio brži, ali i kako bi dobili mišiće. No kao što je važno znati što treba činiti, također je važno znati što se nikako ne smije činiti. Ako si u tom procesu i brineš se zašto možda ne gubiš kilograme ili je sve jako sporo onda trebaš obratiti pažnju na sljedeće navike.

Naravno da je svatko ima drugačije tijelo i da ima prehrambene navike koje trena mijenjati. Ono što djeluje za jednu osobu možda nije najbolji način za nekoga drugog. No ipak postoje određene navike koje bi svatko trebao izbjegavati ako je cilj skinuti neželjene masne naslage i smanjiti konfekcijski broj.

KAKO PRAVILNO IZVODITI VJEŽBE MOBILNOSTI?

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Često mijenjanje vrste treninga

Kada žene odluče smršavjeti i tome se potpuno predaju znači da i redovito vježbaju. No često znaju biti vrlo razočarane ako ne primjete rezultate nakon nekoliko tjedana, a to se može dogoditi zato što se previše često mijenjaju vrsta treninga.

"Često mijenjanje vrste treninga sjajno zvuči u teoriji, ali u konačnici može zaustaviti mršavljenje. Bilo bi dobro vježbati isto barem mjesec dana kako bi se vidjelo ima li rezultata i promjena. Gubitak težine se ne mora odmah dogoditi nego se trebaju gledati i druge stvari poput toga može li se napraviti veći broj ponavljanja ili može li se brže trčati", objašnjava nutricionistkinja Marissa West za Eat This.

Konzumiranje previše zdravih užina i namirnica

Ravnoteža je uvijek važna i previše bilo čega nije nikada dobra stvar, a ovo pravilo vrijedi za i za zdravu namirnice i obroke. Stoga je kontrola porcija ključna za mršavljenje. "Iako su bademi i avokado jako zdrave namirnice, oni su još uvijek bogati kalorijama. Moguće je pretjerati s dnevnim unosom kalorija ako se ljudi ne pridržavaju optimalne veličine porcije. Važno je također ne jesti iz vrećica. Na primjer, ako se jede čips iz vrećice (čak i najzdravija opcija) može se lako udvostručiti ili utrostručiti veličina porcije. Uvijek preporučujem klijentima da pogledaju pažljivo veličine porcija svojih grickalica, a zatim sastave međuobroke i na kraju smanje ako pretjeraju", objašnjava West.

Nutricionistkinja Lisa Young se slaže da su "masti i dalje masti", te ističe da je konzumiranje previše zdravih masti također nezdrava navika. "Uvrštavanje zdravih masnoća u prehranu je vrlo važno kako bi se unijelo dovoljno nutrijentna. No konzumacija previše zdravih masnoća može dovesti do debljanja jer mast sadrži više kalorija po gramu od proteina ili ugljikohidrata", dodala je dalje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Loša kvaliteta sna

Kada ljudi žele smršavjeti najviše se fokusiraju na prehranu i vježbanje, ali i kvalitetan odmor je vrlo važan u tom procesu. Kvalitetan san je vrlo važan i ako postoji ne postoji treba unijeti navike jer je umor povezan s debljanjem. "Studije su pokazale da premalo sna povećava želju za hranom bogatom energijom i ugljikohidratima. San tijelu daje dovoljno vremena da se oporavi, očuva energiju i da se mišići oporave od vježbanja", dodaje West.

Jedenje vani ili previše naručivanja hrane

Previše se jede vani ili se naručuje hrana za van - ovo je uobičajena pogreška među ljudima koji pokušavaju smršavjeti u prenatrpanom rasporedu."Kada često jedemo vani onda ne postoji kontrola nad onim što ulazi u tijelu. Ne znamo što sadrži svako pojedino jelo. Čak i zdravija jela mogu imati puno masnoće ili kalorija", dodaje Young. Kada postoji kontrola nad sastojcima u hrani onda je veća vjerojatnost da će se izgubiti kilogrami.

Konzumiranje alkohola

Ispijanje vina dok se uživa u omiljenoj seriji sigurno nije dobro za gubitak kilograma. Alkohol može zaustaviti put prema cilju. "Alkoholna pića utječu na sintezu mišićnih proteina što smanjuje mogućnost dobivanja mišića, remeti san i uzrokuje dehidracijua, a sve naravno doprinosi debljanju", dodaje West.

Naravno, to ne znači da se treba potpuno odreći alkohola, ali umjereno konzumiranje je najvažnije. Na primjer, ako u druženju s prijateljima popiješ četiri čaše vina, sljedeći put smanji konzumaciju na dvije do tri. Radi se o smanjenju za jedno piće, oko 100 kalorija. Ovakav princip ne postavlja ograničenja i pomaže u stvaranju zdravijeg odnosa prema alkoholu. Osim toga, uz svako alkoholno piće koje popiješ pokušaj odmah popiti čašu vode. To će pomoći u ispiranju toksina i hidratizirati tijelo.