Moguće je da zbog ovih loših navika imaš osjećaj da ti novac 'klizi kroz ruke'

Kakva si kad su u pitanju financije? Hodaš po tankoj liniji pa svako malo zaroniš u crveno, ili si stalno u crvenom, a početak mjeseca ti je kao ponovno rođenje ili si, pak, debelo u plusu, s pozamašnom štednjom na računu koju upravo planiraš uložiti u kriptovalutu? Ili si od onih koji žive od plaće do plaće, discpilinirana, ali i frustrirana jer ne možeš zaraditi više?

Ili nerealna, ali vrlo kreativna i puna elana poput Delboya iz Mućki, koji neprestano ponavlja: "This time next year we'll be milionares"? Pomazila ga je sreća pa se obogatio, ali novac nije znao zadržati, a odmogla je i porezna koja se konačno naplatila. No, da ne duljimo o Delboyju, u nastavku ti oktirvamo kako doći na zelenu granu kada je novac u pitanju.

Ako nisi zadvoljna svojim financijama, možda radiš neke od ovih grešaka. Prepoznaš li se na idućim stranicama, ispravi loše navike vezane uz novac i podebljaj svoj račun. Zanimljivo je da mnoge stvari koje utječu na financije, uopće ne povezujemo s njima - poput navika vezanih uz spavanje.