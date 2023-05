Muke s komarcima, rast nosa...6 čudnih stvari koje se mogu dogoditi u trudnoći

U trenutku kada žena vidi pozitivan test za trudnoću milijun misli joj proleti kroz glavu - od najveće sreće do zabrinutosti zbog budućnosti. Tih devet mjeseci do rođenja novog života puno toga će se promijeniti fizički, ali i mentalno i emocionalno. No ni jedna žena sigurno neće pomisliti da će možda poželjeti jesti neke neobične i čudne stvari ili da će joj nos narasti.

Naravnoinformacije su danas lakše dostupne zbog interneta i društvenih mreža, a mnogo žene upravo preko društvenih mreža dijele iskustva koja prošle. Mučnine, bol u leđima su uobičajene promjene, ali može se dogoditi i da nos naraste. Ako te zanima što se sve može dogoditi tijekom trudnoće samo nastavi čitati jer ćeš saznati i o nekim rjeđim promjenama koje žene mogu iskusiti u trudnoći.