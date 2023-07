Kako pomoći djetetu da prevlada strah od vode?

Tvoje dijete uživa u svakom kupanju u kadi i jako se veselilo obiteljskom putovanju na more. No kada se ste došli na odredište i konačno se spustili plažu dijete nije željelo ni prstiće staviti blizu . Možda je kao beba obožavalo vaša zajednička kupanja u bazenu, no nekoliko godina kasnije ne želi ni blizu bazena, možda čak i vrlo dramatično odbija ulazak u bazen.

Postoje različiti scenariji i mnoge obitelji su prošle ove scenarije. Vrlo je uobičajeno da mala djeca imaju strah od vode, a da roditelji osjećaju frustraciju zbog toga te nisu sigurni kako pomoći djeci da ga prevladaju. Većina djece osjeća strah od vode jer se još razvijaju i shvaćaju svijet. Bebe nisu svjesne vode kao nečega čega bi se trebale bojati i najčešće vrlo rado se kupaju u kadi, jezeru, rijeci, bazenu ili moru. No kako djeca rastu, većina njih počinje osjećati određeni strah. Djeca od prve godine do predškolske dobi obično počnu osjećati strah, a najčešće zbog sljedećih razloga.

Što uzrokuje strah od vode?

Dijete je možda odjednom postalo svjesno veličine i tajanstvenosti bazena ili mora.

Može odjednom shvatiti da je voda nešto potencijalno opasno.

Dijete još ne zna kako racionalizirati strahove ili ih staviti u određenu perspektivu.

Dijete nema još dovoljno životnog iskustva da bi znalo da je moguće uživati u tim velikim područjima s vodom i da nema razloga za strah.

Neka djeca mogu lakše prevladati strahove od drugih. No ako tvoje dijete ima neka teška iskustva s vodom ili je posebno opterećeno kada je u blizini rijeke ili mora onda strahovi mogu biti intenzivniji.

Ako dijete ima neko loše iskustvo s vodom (čak i u kadi). Na primjer, ako se poskliznulo, neželjeno bili ispod površine vodom ili nešto slično strah može postati još intenzivniji i još rašireniji i teže ga se riješiti.

Neka djeca nisu imala posebno loše iskustvo, ali im je možda bilo neugodno, voda u očima ili nosu te se boje da će se situacije ponoviti.

Dijete može imati probleme sa senzornom obradom, onda može imati poteškoća s vodom, pijeskom ili glasnim zvukovima koji su česti na plažama.

Kako pomoći djetetu da prevlada strah od vode?

Sasvim je normalno da se roditelj osjeća zabrinuto kada se kod djeteta pojaviti strah od vode i ne može ga se riješiti. No najbolje je biti odmjeren, empatičan i smiren kako bi se dijete lakše borilo sa strah. Uostalom ako roditelj pokaže strah kod djeteta se samo može povećati i nastati panika, piše Verywellhealth. Stoga je puno bolje poduzeti sljdeće korake.

Postupna prilagodba na vodu : pusti dijete da se postupno privikne na vodu. Možda prvi dan može samo staviti nožne prste u vodu, sljedeći dan pokušati ući do koljena, zatim do struka i slično. Neka djeca jednostavno trebaju više vremena da se osjećaju ugodno, ali važno je ne forsirati.

: pusti dijete da se postupno privikne na vodu. Možda prvi dan može samo staviti nožne prste u vodu, sljedeći dan pokušati ući do koljena, zatim do struka i slično. Neka djeca jednostavno trebaju više vremena da se osjećaju ugodno, ali važno je ne forsirati. Zabavna oprema: šarene sunčane naočale, vesele plivalice i pojas s omiljenim likovima iz crtića, kantice, prema za plažu i slično. Neka djeca će se osjećati sigurnije kada imaju opremu. Važno je naglasiti da, koliko god neki od ovih predmeta bili zabavni i sigurni djeca nikada ne bi trebala biti bez nadzora odrasle osobe.