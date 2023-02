'Djeca su otporna' i drugi mitovi u koje vjeruju razvedeni roditelji

Razvod je jedna od najtežih stvari koji ljudi učine u svom životu. Obično dolazi kao posljedica velikog nezadovoljstva u braku, a potpisi na papirima za razvod su često praćeni gorčinom i ljutnjom koje osjećaju oba partnera. No najčešće taj kaos, u kojem se ljudi moraju dogovoriti oko podjele imovine te boriti s osjećajima ljutnje i poraza, najviše utječe na djecu.

Djeca dijele sudbinu svojih roditelja i moraju početi živjeti drugačije živote. Život preko tjedna s jednim roditeljem, vikendi s drugim, a možda roditelji tijekom školske priredbe neće više stajati jedan pored drugog. No djetetu se mijenja i način komunikacije s roditeljima jer se drugačije mora dogovarati, a nema više ni zajedništva. Većina roditelja pokušava što više razgovarati sa svojom djecom, objasniti što se događa i dati ljubav djetetu. Neki roditelji će potražiti i stručnu pomoć, ovisno o situaciji.

No tijekom proteklih desetljeća stvorili su se neki mitovi vezani za razvod u koji sada ljudi vjeruju. No prema Debri Macleod, savjetnici i medijatorici za parove, puno roditelja će povjeravati u takve mitove jer im je onda puno lakše. Dalje je za Your Tango objasnila u koje laži o razvodu roditelji najčešće povjeruju i o čemu bi trebali malo više promišljati.