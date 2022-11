Za ove slavne mame dojenje nije bilo (jedina) opcija i ponosno stoje iza svoje odluke

Način na koji majka odlučuje hraniti svoje dijete nevjerojatno je goruća tema o kojoj, čini se, svatko ima nešto za reći. Tako je i za celebrity mame, kao i za sve ostale, iako se radi o osobnom izboru svake majke - i samo nje. I dok društvo u velikoj mjeri hvali dojenje kao neprocjenjivo iskustvo povezivanja majke i djeteta i najzdraviju metodu hranjenja djeteta, mnoge žene suočavaju se s izazovima kada je u pitanju dojenje pa se odlučuju za adaptiranu hranu za svoje dijete.

Tu se često javljaju pojedinci koji smatraju kako to nije dobro za dijete, koje bi, barem prvih šest mjeseci, trebalo biti isključivo na majčinom mlijeku, no istina je drugačija - hranjenje adaptiranom dječjom hranom na bočicu potpuno je sigurna i zdrava alternativa. Zapravo, to je jednako zdrav izbor kao i majčino mlijeko, a beba će i na taj način dobiti sve potrebne hranjive tvari koje bi dobivala i putem majčinog mlijeka i jednako se povezati s majkom.

Ako se odlučiš dojiti svoje dijete, to je sjajno, ali ako imaš problema s dojenjem - i to je u redu, jer hranjenje adaptiranim mlijekom tvom djetetu neće ništa uskratiti i definitivno te ne čini lošom mamom.

A na isto su se odlučile i neke slavne dame koje su, umjesto dojenja, svoje dijete hranile adaptiranim mlijekom i ne daju da ih se zbog toga kritizira, već otvoreno progovaraju o tome. Od Ashley Graham do Chrissy Teigen, ove slavne mame podijelile su svoja osobna iskustva kako bi pomogle uništiti stigmu oko hranjenja adaptiranim mlijekom.