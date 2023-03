Pokušavaš zatrudnjeti? Ovo su najčešća pitanja i odgovori koje trebaš znati

Konačno si odlučila - spremna si za trudnoću i ti i tvoj partner želite osnovati obitelj što je prije moguće. Ako pokušavate dobiti dijete i stalno razmišljate o tome, vjerojatno osjećate veliko uzbuđenje i možda malo straha, no ne želite čekati. Ali kao što možda i ti i tvoj partner znate, zatrudnjeti nije samo stvar seksa.

Za početak, vrlo je važan "timing" kada je u pitanju začeće, odnosno koje dane ciklusa je najveća vjerojatnost da ostaneš trudna i kada je u danu najbolje imati spolne odnose. Ovo je samo mali dio stvari koje treba imati na umu ako želite dijete. Ipak, dobra vijest je da postoje još neki savjeti koji će ti pomoći da povećaš svoje šanse za trudnoću.

Bez obzira na to pokušavaš li zatrudnjeti već unatrag nekoliko mjeseci ili ćeš uskoro tek započeti, tu smo da ti pomognemo, a u nastavku donosimo najčešća pitanja i odgovore koji se tiču onog najvažnijeg, a to je planiranje trudnoće.

Kada je najbolje vrijeme za začeće?

Najbolje vrijeme za začeće je tijekom plodnih dana, koji uključuju dane koji prethode ovulaciji i dan ovulacije, kada jajnici otpuštaju jajnu stanicu koja putuje niz jajovod i preživi između 12 i 24 sata. Šanse za oplodnju najveće su unutar 24 sata od ovulacije i jedan dan prije same ovulacije. Ali budući da spermiji mogu živjeti tri do pet dana u reproduktivnom traktu, također je moguće zatrudnjeti i pet dana prije ovulacije. Drugim riječima, sperma stara pet dana još uvijek može oploditi novooslobođeno jajašce.

Kako možeš pratiti ovulaciju?

Kako bi znala kada možeš zatrudnjeti moraš pratiti ciklus i ovulaciju. Iako mnoge žene slijede "pravilo" da ovulacija nastupa 14 dana nakon prvog dana menstruacije, u stvarnosti duljina ciklusa varira, a ovulacija ne nastupa svakog mjeseca u isto vrijeme. Iako neke žene mogu prepoznati neke simptome ovulacije, poput pojačanog prozirnog iscjetka, postoji poseban test za ovulaciju koji je puno točniji - on izgleda poput testa za trudnoću, ali umjesto da mjeri koncentraciju hormona trudnoće, on mjeri koncentraciju luteinizirajućeg hormona koji prethodi ovulaciji pa može točno predvidjeti kada si najplodnija.

Koliko često treba imati spolne odnose kako bi zatrudnjela?

Ne postoji ta magična brojka koja otkriva koliko bi puta dnevno trebala imati spolne odnose kako bi zatrudnjela. Kad pokušavaš zatrudnjeti, važnije je kad imaš spolne odnose nego koliko puta. Naravno, ako spolne odnose imaš češće nego inače, možeš maksimizirati šanse za trudnoću, dok bi previše apstinencije moglo smanjiti šanse za začeće. No, na kraju krajeva, najbolje je imati odnose onoliko puta koliko je tebi i partneru ugodno i pratiti kalendar kako bi znala kada točno ovuliraš i kada su ti šanse za začeće najveće.

Je li seks svaki dan dobra ideja ako pokušavaš začeti?

S druge strane, prečesti seks također može uzrokovati potencijalne probleme, a ako imaš spolne odnose samo kako bi zatrudnjela, seks više puta dnevno ili čak svaki dan mogao bi uzrokovati "burnout", pa postoji šansa da ti ili tvoj partner na njega počnete gledati kao na neki posao kojeg morate obaviti. Poanta je da ne pretjerate, da se opustite i da to radite samo ako ste oboje raspoloženi.

U koje je doba dana najbolje imati spolne odnose ako pokušavaš zatrudnjeti?

Ako se pitaš koje doba dana najbolje za spolne odnose ako želiš zatrudnjeti, odgovor je ujutro, odnosno kada se tvoj partner dobro odmori. Naime, dok muškarci spavaju, njihovo tijelo regenerira spermu izgubljenu tijekom dana pa se smatra da je ujutro kvaliteta spermija najbolja. Prema jednoj studiji provedenoj u Zürichu, najbolje vrijeme za seks za začeće djeteta je prije 7:30 ujutro tijekom ožujka, travnja i svibnja. Možda zvuči čudno, ali ispada da je sperma najzdravija tijekom proljetnih mjeseci.

Koje su najbolje seks poze za začeće?

Možda bismo na prvu svi pomislili da bi duboka penetracija u pozama poput misionarske bila najbolja za začeće, jer na taj način spermiji prije dođu do grlića maternice. Ipak, nema dokaza koji govore koja je najbolja poza za začeće jer, koju god pozu da isprobate, spermatozoidi dolaze u cervikalni kanal već nekoliko sekundi nakon ejakulacije. Dakle, nemoj se brinuti o tome koja je poza najbolja ili koja će ti smanjiti šanse za začeće. Važno je da se oboje osjećate ugodno.

Koliko dugo trebaš spermu držati u sebi kako bi zatrudnjela?

Neki ljudi misle da će ležanje na leđima s podignutim bokovima 20 minuta nakon seksa pomoći u tome da ostaneš trudna, ali to nije znanstveno utemeljeno. Kad muškarac ejakulira, spermiji idu izravno u cervikalnu sluz i u jajovode, a to se događa u roku od nekoliko sekundi, bez obzira na pozu tijekom seksa. Dakle, ti ne trebaš raditi ništa i u kojoj god pozi se nalaziš, šanse su manje-više jednake.

Koliko dugo je potrebno da ostaneš trudna nakon seksa?

Začeće je rezultat oplodnje jajne stanice spermijem u reproduktivnom traktu, a to se može dogoditi do šest dana nakon spolnog odnosa, ovisno o tome u kojoj si fazi ciklusa tada bila. Odatle će oplođeno jajašce putovati do maternice i "ugraditi" se u sluznicu maternice kako bi započela trudnoća. Dakle, koliko dugo nakon seksa dolazi do implantacije? Obično oko šest do 12 dana. No, koliko dugo moraš "pokušavati" prije nego što konačno zatrudniš? Taj odgovor ovisi o nizu čimbenika, ali do 90% žena koje pokušavaju zatrudnjeti zatrudnjet će unutar godinu dana.

Hoće li ti orgazam pomoći da zatrudniš?

Neki stručnjaci vjeruju da kontrakcije maternice tijekom orgazma mogu pomoći u "tjeranju" spermija do cerviksa, ali jedno je sigurno - orgazam te definitivno opušta, a to znači da se na taj način oslobađaš od najvećeg blokatora začeća - stresa. Što je bolji i opušteniji seks, veće su šanse za začeće. Naravno, seks bez ženskog orgazma također može rezultirati bebom i ne trebaš vršiti pritisak na sebe da "moraš" postići orgazam - najvažnije je da budeš opuštena i ne razmišljaš previše.

Kako povećati šanse za trudnoću?

Kada parovi pokušavaju začeti, često se toliko intenzivno fokusiraju na svoje reproduktivno zdravlje da zanemaruju svoje cjelokupno zdravlje. No važno je obratiti pozornost na svoje zdravlje jer problemi poput težine, pušenja, stresa i lijekova također mogu utjecati na plodnost. Prije nego što pokušaš zatrudnjeti, dobro je da i ti i tvoj partner obavite liječnički pregled kako biste razgovarali o svim problemima koji mogu utjecati na plodnost ili trudnoću. Također, kako bi maksimizirala svoje šanse za trudnoću, uvedi neke promjene u svoju prehranu i kreni se zdravije hraniti, odvikni se od navika kao što je pušenje i pijenje alkohola te se savjetuj sa svojim liječnikom oko uzimanja prenatalnih vitamina s folatom.