'Skidaju' godine: Šest navika zbog kojih žene izgledaju puno mlađe

Starenje je sasvim prirodan životni proces. Kako sazrijevamo, tako učimo i mijenjamo se, a životno iskustvo ostavlja traga i na našoj koži. Neovisno o tome koliko imaš godina, trebala bi uživati u svakoj sekundi života i, zapravo, biti ponosna na bore i sve ono što si s godinama prošla.

Ipak, to ne znači da se trebaš zapustiti i prestati brinuti o zdravlju. Navike poput pušenja i manjka tjelesne aktivnosti mogu ubrzati proces starenja i povećati ti rizik za oboljenjima.

Zato izdvajamo male, svakodnevne navike uz koje bi mogla duže zadržati mladolikost i dobro zdravlje. Misliš li da si ih zanemarila, pravi je čas za uzeti stvar u svoje ruke i odvažiti se na promjenu. Briga o sebi također je dio (samo)prihvaćanja.

U rutinu uvrsti ovih šest navika.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Smanji unos šećera i soli

Prekomjeran unos šećera može uzrokovati ubrzano starenje jer se smanjuje djelovanje kolagena i drugih proteina koji nam pomažu održati mladolikost. Kad naše stanice dehidriraju, što se javlja kod prekomjernog unosa soli, koža može ostati bez sjaja, naborana. Jasno, to se događa tijekom dužeg vremena.

Dakle, dodatni šećeri i previše soli u prehrani ubrzavaju starenje, a mogu i povećati rizike od zdravstvenih problema. Povišen šećer samo je jedan od tih.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Jedi uravnoteženo

Znamo da si ovo čula nebrojeno puta, ali u jednu ruku, to smo što jedemo. Masna i slatka hrana ostavlja traga po zdravlje pa zato treba birati namirnice bogate antioksidansima. Antioksidansi smanjuju rizik od srčanih oboljenja, a mogu pomoći i u borbi protiv oštećenja od sunca i okolišnog zagađenja. Paprike, borovnice, kupine, jagode… - samo su neke od zdravih zalogaja bogatih antioksidansima. Na tanjur treba uvrstiti i mrkvu, bundevu, ali i batat jer sadrže beta karoten, pigment koji kožu štite od slobodnih radikala i štetnog utjecaja UV zraka što znači da će njihovo redovito konzumiranje pozitivno utjecati na stanje tvoje kože. Jedi raznoliko.

Hidratacija je ključna

Da bi sačuvala mladolikost, poseži za krastavcem, zelenom salatom, ali i lubenicom jer oni obiluju vodom. I sama znaš da dehidriranost postaruje i utječe na funkcije organizma. Zato izbjegavaj zaslađena pića i dnevno pij litru i pol do dvije vode. Koža bi ti mogla biti zahvalna. To svi u teoriji znaju, no kada si popila zadnju čašu vode?

Vježbaj

Vježbanje pozitivno utječe na našu tijelo i psihu. I u zrelim godinama nastoji biti aktivna, posebice ako većinu dana provodiš sjedeći. Uvijek možeš pronaći vježbe koje su adekvatne tvojim sposobnostima, a ne znaš li otkuda krenuti, nije se loše posavjetovati s provjerenim stručnjakom. Aktivan način života učinit će te energičnom i bolje raspoloženom, ali i u formi. Najvažnije je steći naviku vježbanja pa budi dosljedna u svakodnevnom šetanju.

Kreni s manjom udaljenosti, a kad uđeš u ritam, možeš razmisliti o bicikliranju, brzom hodu ili nekoj drugoj aktivnosti. I polusatna šetnja pozitivno će utjecati na tijelo i duh. Ako si dobro pokretna, neka ti godine ne budu izlika za nebavljenje sportom. Uostalom, upravo na sportskim aktivnostima možeš upoznati nove ljude. Sve to dobro utječe na kvalitetu tvog života.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Dobar san i manje stresa

Dugotrajna izloženost stresu 'isisava' energiju pa može uzrokovati tromost i ubrzano starenje. Želiš li 'skinuti' godine s lica, važno je regulirati stres, odnosno pružiti si trenutke opuštanja. Nezdrav način života očituje se i na našem tenu. Također, kvalitetan san preduvjet je kvalitetnog života. Možeš zamisliti kako izgleda osoba koja danima ne spava kako treba – sve to ostavlja ožiljke na koži.

Zato si nastoji osigurati barem sedam sati noćnog odmora, lijegati i buditi se u otprilike isto vrijeme te se neposredno prije spavanja kloniti ekrana. Radije si priredi kupku, opusti se ili pročitaj knjigu. U svakoj životnoj dobi je važno održavati moždane vijuge.

Čaša vina za zdravlje

Čaša crnog vina dnevno mogla bi ti produljiti život. Uz to, decilitar vina mogao bi pomladiti tvoju kožu jer i ono sadrži antioksidanse. Priušti si trenutak opuštanja, no drži se preporučene jedne čaše dnevno. Uživaj u životu i brini o zdravlju. To će i koža zapamtiti.