Savršeni balans: Što je švedsko umijeće sretnog življenja i kako ga postići?

U užurbanom načinu života – kakav mnogi žive – ljudi zaborave na predah i balans. S posla trče na posao, uglavnom zato što ih na to tjera financijska situacija. Ili su pak od jutra do sutra na poslovnim sastancima i putovanjima pa jedva čekaju slobodan dan da bi se odmorili. Dan je prekratak za sve što bi htjeli, a balansirati između obaveza, obitelji, prijatelja i hobija često se čini nemogućom misijom.

Potpuna su suprotnost Danci koji su, prema međunarodnim istraživanjima, najsretniji narod. Iako im vrijeme većinom nije sunčano, oni su zadovoljni životom, slijede pravila, poštuju druge… No, nisu jedini koji iz svakodnevice izvlače najviše i žive ispunjeno, u dodiru s prirodom. Tako navodno žive i Šveđani koji su 'skovali' izraz lagom. Radi se o skandinavskom umijeću sretnog življenja koji se temelji na pronalaženju balansa u svim životnim aspektima. Žive po načelu: ni premalo ni previše. Time dovode život u red, zdraviji su i zadovoljni, a o tom konceptu već su ispisani članci i nekolicina priručnika.

Unatoč tome što smo kilometrima daleko od Šveđana, neka bismo lagom načela trebali početi primjenjivati. Nekad treba usporiti i sjetiti se da ni s čim ne treba pretjerivati jer teško da ćeš tako biti ispunjena. No ne treba ni zabušavati. Ključ je u zlatnoj sredini. Izdvajamo najzanimljivija načela švedskog umijeća življenja. Doživi svoj lagom!

Uzimaj pauze

Iako preduge pauze tijekom obavljanja nekog posla mogu biti kontraproduktivne jer će ti trebati vremena da se ponovno usredotočiš, dokazano je da povremena petominutna pauza (za protegnuti noge, zdrav zalogaj ili izlazak na zrak) pozitivno utječe na produktivnost. Psiholozi zato savjetuju rad u blokovima od 25 do 40 minuta.

Na primjer, nakon 35 minuta (intelektualnog) rada dobro je uzeti pauzu od pet minuta, i tako u tri kruga nakon čega zaslužuješ veću pauzu. Šveđani tada imaju običaj otići u prirodu ili izvesti set vježbi. Uz to, kod Šveđana postoji ritual pod imenom fika. To je ono što mi zovemo pauza za ručak na poslu. Upravo uzimanje jedne pauze od pola sata tijekom osmosatnog vremena učinit će te produktivnom, a moglo bi te i zbližiti s kolegicama i kolegama. U natrpanom rasporedu ne zaboravljaj na pauze, posebice ako sjediš i gledaš u ekran.

Nađi ravnotežu između poslovnog i privatnog

Šveđani posao ne nose kući. Pojam lagom podrazumijeva savršeni balans između posla i privatnog života. To ljudi često zaboravljaju, no ako je moguće, u slobodno vrijeme (primjerice vikendima) udalji se od mobitela i mailova pa vrijeme posveti onome što voliš. Uz to, nošenje posla kući znači i akumuliranje stresa i glavu punu briga što može rezultirati sindromom pregorijevanja, stanjem koje je opasno za tvoju psihu. Šveđani stoga nastoje biti produktivni tijekom radnog vremena, a onda činiti druge stvari. To im smanjuje rizik od depresije i anksioznosti.

Aktivno slušaj

Jedno od načela švedskog uravnoteženog života i aktivno je slušanje. To znači da u razgovoru ne bi trebalo biti mjesta za dominaciju nego bi trebala slušati sugovornika, zanimati se za ono što ti govori i pokušati ga razumjeti. Nema smisla da si ti jedina koja se 'jada' i omalovažava tuđe probleme. Lagom stoga podrazumijeva komunikaciju punu empatije i iskrenosti. Nazovi dragu osobu, pitaj je kako je i oraspoloži je. Svi bismo tome trebali težiti.

Izađi u prirodu

Najsretniji narodi svijeta – poput Danaca i Šveđana – brinu o okolišu pa teško da ondje možeš vidjeti ulice pune smeća. Ne bacaju se ni opušci, nastoje živjeti zdravo i uravnoteženo s prirodom. Pa ako već osam i više sati provodiš u zatvorenom, onda se barem nakon posla zaputi u obližnji park ili šumu ili vikendom pobjegni u prirodu. Samo pola sata u prirodi dnevno dobro utječe na smanjenje razine stresa. A bit ćeš fizički aktivna, a time i zadovoljnija.

Vježbaj umjereno

U zdravom tijelu zdrav duh. Šveđani brinu o svom zdravlju i svjesni su koliko je psihičko i fizičko zdravlje povezano. Koliko god ti se nekad teško pokrenuti, vjerojatno si i sama doživjela onaj val sreće i energije nakon treninga. Zato se odvaži na redovitu fizičku aktivnost i sjeti se da smo bića kretanja. Zdravlje će ti biti zahvalno. U kombinaciji s boravkom u prirodom ovo je formula sreće.

Budi optimist

Nitko ne može stalno biti sretan. Poanta je u prihvaćanju spoznaje da je sasvim u redu nekad se osjećati loše i da treba prigrliti sve emocije. Jedan loš dan ne znači da će svaki biti takav. Tada si dopusti procesuirati to što ti se događa, ali si obećaj da nećeš dopustiti da te odrede loše stvari i da te pokolebaju. Uzmi stvar u svoje ruke i budi optimist. Ako ne ide, potraži savjet i pomoć. I odmakni se od toksičnih ljudi.

Pomaži

Čini li ti se da su se ljudi otuđili i da im manjka empatije, primjerom nastoji to promijeniti. Pomozi čovjeku u nevolji, učini dobro djelo i nemoj misliti samo na svoju korist. Volontiranje i pomaganje usrećit ćete i ispuniti – to znaju i Šveđani. I malo djelo može nekome pomoći.