Pronalaziš li se u opisu? 7 nevjerojatnih osobina sigma žene

Slijediš li svoja pravila? Jesi li neovisna žena koja privlači pažnju gdje god se pojavila? Misliš li da te se ljudi plaše i da ne znaju kako se nositi s tvojom snažnom osobnošću? Ako je tako, onda si možda sigma žena. Izraz sigma muškarac postaje sve češći i puno se muškaraca poistovjećuje s njim, no svatko može imati sigma tip osobnosti, a to uključuje i žene. Živimo u društvu u kojem bi i muškarci i žene trebali imati ista prava, pa stoga i muškarci i žene mogu imati različite arhetipove osobnosti. Bilo koji spol može imati sigma, gama, beta, delta, alfa ili omega tip osobnosti.

A mnoge žene imaju sigma tip osobnosti. Sigma žena je neovisna žena koja se ne boji kršiti pravila. Svjesna je društvenih normi i pritiska, ali uvijek radi upravo ono što želi. Slična je sigma muškarcu jer je sretna što je sama i ne trebaju joj drugi ljudi da bi se osjećala više vrijednom. Biti sigma žena je nevjerojatno jer takve žene žive svoj život na svoj način, a iako mogu biti malo introvertirane, prepune su karizme i drugi ih izuzetno poštuju. Ako se prepoznaješ u ovom opisu, možda si i ti sigma žena, a u nastavku saznaj koje još osobine krase ovaj tip žena.

Neovisne su

Glavna osobina sigma žena je njihova neovisnost. Ne oslanjaju se na druge za svoju sreću, već rade upravo ono što žele. To znači da su stvarno uspješne u svom poslu i lako stječu poštovanje prijatelja i suradnika. Sigma žena odbacuje društvenu hijerarhiju i ne podliježe utjecaju drugih, a uvijek će se potruditi da se njezin glas čuje. Njihova neovisnost također znači da su sretne i kada su solo, ali i kada su u vezi. Ne oslanjaju se previše na partnera i jako cijene svoju slobodu.

Drugima su pomalo zastrašujuće

Ponekad se ljudi jednostavno ne mogu nositi s jakom ženom i bit će jako zastrašeni sigma ženama. One su, naime, poprilično buntovne, krše pravila i preispituju društvene konvencije, što drugima može biti itekako zastrašujuće. Budući da sigma žena ne treba druge da bi bila sretna, ovakve bi žene lako mogle zastrašiti one koji su skloni slijediti društvene norme i pravila.

Vrlo su odane

Iako sigma žena neće ovisiti o sreći drugih ljudi, ovakve su žene izvrsne prijateljice. Odane su svojim pravim prijateljima i cijene veze s drugima. A budući da su prilično neovisne, sigma žene nemaju puno prijatelja, no oni koji jesu njihovi prijatelji s njima imaju vrlo snažnu vezu. Ljudi koji postanu bliski prijatelji sa sigma ženom trebaju znati da u njoj imaju prijatelja za cijeli život jer su one izuzetno odane i uvijek će im čuvati leđa.

Tajanstvene su

Sigma ženu ponekad može biti prilično teško pročitati. One rade upravo ono što žele, ne igraju po pravilima i prilično su opuštene u svemu tome pa ih mnogi ljudi zbog toga smatraju tajanstvenima. Svi su zaintrigirani životom sigma žene, ali ih isto tako i jako malo ljudi zaista razumije, što često može biti izvor sukoba i stresa u životu sigma žena.

Mogu se lako uklopiti u razne društvene situacije

Sigma žene uklopit će se kamo god krenule, u kojem god društvu ili situaciji se našle, i to najviše zato što mogu naći zajednički jezik s različitim ljudima iz različitih sredina. Sigma žena sve ljude vidi kao jednake i nikada se neće praviti da je bolja od nekoga, a osim toga je i vrlo karizmatična, što znači da će se svidjeti baš svakome s kim uđe u komunikaciju.

Ne prate trendove

U svijetu društvenih medija, brze mode i novih trendova, sigma žena nikada neće slijediti gomilu. Što se tiče mode, sigma žena će nositi točno ono što želi, kad god želi. Neće kupiti nešto samo zato što je u trendu, nego zato što to želi imati u svom ormaru. Sigma žena uvijek je samouvjerena i osjeća se ugodno u vlastitoj koži pa se ne boji eksperimentirati sa svojim stilom. Osim toga, sigma žena ne objavljuje mnogo na svojim društvenim mrežama jer ne žudi za odobravanjem drugih. Živi svoj život i uživa u tome.

Kroz život se kreću svojim tempom

Veliki je pritisak na žene u današnjem društvu, od toga da se moraju udati i imati djecu do toga da moraju biti uspješne u svojim poslovima. Ponekad se čini da žene moraju imati baš sve, no sigma žene nije briga za to - one se kroz život kreću svojim tempom i znaju da je njihova sreća najvažnija. Ne vide smisao u tome da slijede tuđa pravila i vrlo su zadovoljne svojim životima.