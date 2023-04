Ovo su Maja i Lana - hrvatske destilerke koje proizvode genijalan craft gin

Od svih različitih alkoholnih pića gin ima nedvojbeno najslavniju prošlost. Njegovo englesko nasljeđe priča priču o britanskoj aristokraciji, klasnom ratu, tehnološkim inovacijama, pomorskoj industriji i još mnogo toga.

Ali što je craft gin? Jednostavno rečeno, pravi craft gin iza sebe ima stvarnu osobu, zanatliju ili mali tim istih. Znanje i strast osoba iza zanatskog proizvoda su ti koji određuju recept – oni često ručno biraju sastojke i pokreću potrebne aparate za destilaciju. Ta se individualnost proizvodnje ogleda u ginu i nije nešto što je dio proizvodnih traka ili masovne automatizacije.

No, jesi li znala da i Hrvatska ima vrhunski craft gin? Mi nismo, pa nas je oduševilo kada smo saznali da iza nagrađivanog The Artisana stoje dvije hrabre, ali i inspirativne žene. The Artisan, koji je nastao 2020. godine. Od prvih koraka i ideje ovog nagrađenog i prepoznatog domaćeg zanatskog pića stoje- znanje i vještine dvije žene destilerke samog pogona - Maje Jakovac i Lane Klipa.

Njihov Premium London Dry Gin, osim nagrada može se pohvaliti s još nekoliko specifičnosti poput samog načina proizvodnje, a o čemu su nam više otkrile upravo Maja i Lana.

Maja: Destilerija je osnovana ne tako davne 2020. godine. Lana i ja smo od samih početaka uz brand i razvijamo organoleptički potpis pića. The Artisan je ubrzo prepoznat kao premium gin, te se pozicionirao u vrh nacionalnih i svjetskih lista što je i vidljivo kroz nagrade “2021 Bartender spirits awards GOLD”i “2020 IWSC quality award”.

Lana: Naša destilerija je jedina u Hrvatskoj, a jedna od nekoliko u svijetu koja svoj hand crafted gin proizvodi postupkom hladne vakuumske destilacije. Uz bobice borovnice, destilat se dobiva maceracijom i pažljivim balansom 14 biljaka te začina koje nabavljamo od hrvatskih OPG-ova.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Ono što je doista drugačije način je destilacije. Za razliku od ostalih koji koriste klasičnu destilaciju u bakrenim kotlovima ili drugim naprednim sustavima, Artisan se proizvodi korištenjem hladne destilacije. Preciznije, riječ je o sustavu u kojem pumpa izvlači dio zraka i spušta točku vrelišta kemijskih spojeva, pa je destilaciju moguće izvesti na daleko nižim temperaturama od onih klasičnih koje su obično na temperaturama iznad 90°C. Manja upotreba topline stvara ujednačenost aroma u svakoj destilaciji i čini finalni proizvod laganim i vrlo pitkim.

Osim dakle posebnog procesa destilacije, Maja i Lana su željele da njihov gin u sebi ima i posebno bilje i začine i to hrvatskog podrijetla.

Maja: U našoj destilaciji koristimo isključivo dehidrirano bilje i začine, kontroliranog porijekla proizvedeno na malim obiteljskim gospodarstvima. Uz bobice borovice koristimo još sveukupno 14 bilja i začina na čijoj recepturi se, dok se nije dobio savršen balans, radilo 25 dana. Posebno bismo izdvojili korijen hrvatskog cvijeta irisa, lavande, sladića, korijandera i bazge. Sam postupak proizvodnje garantira istu aromu i kvalitetu gina u svakom small batch punjenju. Na prvu će vas osvježiti citrusne note i korijander, a kao after taste ugodan badem i list masline.

Naravno svatko od nas može prepoznati što nam okusom odgovara, ali nas je zanimalo kako uistinu možemo znati je li neki gin doista napravljen zanatski i vrhunski proizvod.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Lana: Mnogo je faktora poput načina destilacije, postojanosti kvalitete i arome u svakom batch-u, kvaliteta sastojaka, te na kraju i premium ambalaža i distribucija. Jednostavno rečeno, pravi craft gin iza sebe ima stvarnu osobu ili mali tim poput Maje i mene. Možda zvuči patetično, ali znanje, posvećenost i strast osoba koje stvaraju određeni premium gin su ti koji određuju recept. Ta se individualnost ogleda u svakom džinu i nije nešto što možete kupiti ili masovno proizvoditi.

The Artisan se pokazao kao uspješan proizvod koji se se može kupiti kako u Hrvatskoj tako i izvan nje.

Lana: U trenutku kada je Artisan zakoračio na tržište u Hrvatskoj, gin kao piće nije bio popularan kao danas, stoga je prodaja na stranim tržištima bila dosta zastupljenija. Danas je Artisan, osim u Hrvatskoj, prisutan u mnogim stranim zemljama poput SAD -a , Ujedinjenog Kraljevstva, Finske, Nizozemske, Njemačke, Švedske, Mađarske, Italije i brojnih drugih.

Gin kao izlazak iz zone komfora

A na pitanje kako su se uopće Maja i Lana našle u svijetu proizvodnje craft gina, Lana spremno odgovara da je sve krenulo zajedničkim prijateljstvom, a neplanirane životne okolnosti dovele su do The Artisana.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Maja: Kao i dosta craft priča, ima tu dosta pozitivne ludosti, želje, građenja znanja, neuspjeha, ali i istinske posvećenosti. Doslovno je to bio skok u nepoznato, učenje od samog početka, istraživanje svakog detalja proizvodnje kroz ugodne i neugodne situacije. Definitivno izlazak iz vlastite komfor zone.

A ove dvije inspirativne žene proizvode vrhunski craft gin koji je ujedno i omiljeno piće mnogih žena, pogotovo govorimo li o ljetnim mjesecima i ispijanju gin tonika s prijateljicama nakon posla.

Lana: Zašto je gin nerijetko ženski favorit u kategoriji alkoholnih pića? Možda zato što ima vrlo malo kalorija? Statistika kaže da su žene u većini kada je konzumacija gina u pitanju. Nježnije je piće od npr. whiskeyja i nudi zaista širok spektar okusa. Također, gin tonik je jednostavno piće, a uz kreativan dodatak garnisha pretvara se u fancy piće koji nudi dodatno iskustvo konzumacije i samog ophođenja prilikom iste. Znamo da žene primjećuju detalje više nego muškarci. Ipak, premium gin, hladno vakuumski destiliran poput Artisana, daje jedno novo iskustvo ispijanja čistog gina u pratnji kocke leda, pa se kao takav pretvara i u “muško” piće. Sretna sam što primjećujem da sve veći broj konzumenata uživa u čistom Artisanu što nam je ujedno najveća potvrda kvalitete i sve boljeg pozicioniranja.

Pretpostavka da je destilerija 'muški posao'

Govorimo li o proizvodnji alkoholnih pića, ipak je i dalje u našem društvu prisutna pretpostavka da je to primarno 'muški posao', iako smo svjedoci kako podjele na muške i ženske poslove odavno nema. Naravno da smo i Lanu i Maju pitale što zapravo znači biti destilerka i koje su zapravo tajne, tog široj publici poprilično nepoznatog, zanata i zanimanja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Lana: Kao i u svakom zanatu, predanost i posvećenost svakom detalju proizvoda, poštivanje procesa te recepture proizvodnje, kao i ono najvažnije - ljubav prema poslu koji radiš. A biti destilerka za mene znači privilegiju da same stvaramo svoj proizvod od početka do kraja i imamo potpunu kontrolu nad finalnim proizvodom. Doduše, donosi i one zanimljive situacije iza zastora - do izazova baratanja viličarem, paletama i “plivanja” u još uvijek muškoj branši.

Maja: Skoro pa svakodnevno se susrećemo s iznenađenim pogledima i nevjericom. Svi nas u čudu pitaju zar baš nas dvije sve radimo same. Ali eto, razbijamo stereotipe na najkvalitetniji način. Najveća inspiracija i vjetar u leđa su zaista lijepi komentari na kvalitetu našeg gina. Tržišta ga sve više traže, preporučuje se po nišnim forumima ili se pak poklanja i lijep je osjećaj znati da stvaramo nešto što konzumenti vole. To su na kraju i glavni razlog sveg truda. Najteže je naravno bilo, kao i svima, probiti se na lokalnom tržištu koje je malo i preplavljeno stranim i domaćim proizvođačima. Sad već lakše dišemo.

No, iako su uspjele i napravile doista puno toga u samo tri godine, Lana i Maja imaju itekako još planova za The Artisan.

Maja: Stvarati i dalje jednako kvalitetan proizvod, širiti ponudu u smislu novih okusa gina, okušati se i u destilaciji drugih alkoholnih vrsta pića pod Artisan brandom. Puno je planova, još više želja, no idemo korak po korak, smisleno, posvećeno i strpljivo.

Kako u životu tako i u poslu postoje dani koje treba izdržati. Bude i groznih grešaka, smijeha, nezgoda, suza ali naša linija posla je sama po sebi zanimljiva i dinamična, te motiva ne fali. Najveći pokretači su ljubav prema onome što radimo i sreća koju pronalazimo u svakom novom danu. Zvuči kao kliše, ali je tako. Najveći pokretači su oni nematerijalni.