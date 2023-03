Kažu žena ženu najbolje razumije! A ona je definitivno žena kojoj ćete se obratiti za rekonstrukciju, povećanje, smanjenje ili bilo koji postupak vezan uz operaciju grudi. No, ne samo grudi, u svojoj poliklinici doktorica Rebeka Held radi i rekonstrukcije nosa, povećanje usana, blefaroplastiku, te sve što vam pada na pamet kada razmišljate o plastičnoj kirurgiji.

Svoju je karijeru dugi niz godina gradila i u inozemstvu, između ostalog i na specijalizaciji u jednoj od najpoznatijih bolnica za plastičnu kirurgiju u Velikoj Britaniji, Queen Victoria Hospital u East Grinsteadu da bi nakon toga provela šest mjeseci u Belgiji učeći od najboljih svjetskih kirurga. No, gdje god došla – jedna je od rijetkih kirurginja. Kaže, muškarcima je zbog fizičkih predispozicija nekad lakše, no svakako se nada da dolaze godine u kojima će imati puno više kolegica.

U njezinu kliniku svakodnevno dolaze žene koje žele promijeniti nešto na sebi pa tako osim uloge kirurga, često ima i ulogu psihologa. Jer zahtjevi nekad budu pomalo nerealni. Rodom je iz Križevaca, a prva je liječnica u svojoj obitelji. I na našu sreću, odbila je nekoliko unosnih ponuda te odlučila svoju sreću potražiti u Lijepoj Našoj.

"Kada sam upisala medicinu imala sam viziju da se želim baviti kirurgijom, jer je to konkretna struka gdje postoji direktan put rješenja problema. Kao osoba sam pragmatična i idem konkretnim putem, pa je to sve odgovaralo mom karakteru. Ujedno, moralo je biti nešto manualno, željela sam raditi rukama jer sam godinama svirala klavir, koji je moja velika ljubav. Do zadnjeg trena sam dvojila između glazbene akademije i medicine" ističe Held koja je specijalizirala plastičnu kirurgiju u KB Dubrava. Rekonstrukcije dojke postale su joj prioritet upravo u KB Dubrava gdje na takve operacije dolaze žene oboljele od raka dojke.





Sa sobom je u Hrvatsku po povratku iz inozemstva donijela brojne medicinske novitete, poput metode ugradnje implantata u dojke koje kombinira s vlastitim tkivom ili pomlađivanja lica koja se zove "nanofat grafting" i podrazumijeva odvajanje matičnih stanica iz masnog tkiva koje potom obnavljaju kožu lica.

"Moj put do kirurga nije bio nimalo lagan, no ja bih ga ponovno odabrala, bez dileme”.

