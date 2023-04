'Ja sam snaga': Emotivna izložba posvećena ženama oboljelima od karcinoma

Udruga Nismo same

U Galeriji Kranjčar svečano je otvorena izložba „Ja sam snaga“ Udruge Nismo same i nagrađivanog fotografa Vjekoslava Skledara. Tema ove izložbe je destigmatizacija onkoloških pacijentica kroz fotografske portrete i emotivne priče deset hrabrih žena koje su se susrele s teškom bolešću raka dojke te gubitkom kose. To je ujedno prva izložba Udruge Nismo same, a glavni cilj je utjecati na okruženje i potaknuti promjenu percepcije javnosti prema bolesti od koje obolijeva sve veći broj mladih žena. Izložba je otvorena do 20. travnja 2023. te je besplatna za sve posjetitelje.