Ivana Plechinger je doista svestrana žena. Ona je motivacijska govornica, nekadašnja radijska i tv voditeljica, danas poznata Youtuberica, ali prije svega žena i majka. U 39-oj godini doživjela je moždani udar. Iako po njezino tijelo blago, za njezin duh vrlo snažno. Protresao je svaku njezinu stanicu spoznajom da nešto u svome životu mora promijeniti.

Baš kao što kaže poslovica „ako želiš promijeniti svijet oko sebe, prvo sebe promijeni“, Ivana je znala da od nečega mora krenuti. Promijenila se, štoviše promijenila je sve osim muža i znala je da nema što izgubiti. Preživjela je – i to joj je bilo dovoljno za veselje.

„Dvije godine kasnije, iznenada – otišao je moj tata… bio mi je ponajprije prijatelj, bio je i mama i tata, pošto smo mamu izgubili kad sam imala 12. Tad smo mislili da smo i sebe izgubili. Danas znam da sam imala veliku sreću što me odgajao optimist, jer sam tako rano upila tatin životni credo da smo na ovaj svijet došli da se radujemo, koliko god da nas nekad život natjera da to zaboravimo. Možda sam baš zbog te njegove životne filozofije u tatinom odlasku tražila neki dublji smisao od toga da ga jednostavno više nema uz mene. Tih se dana nisam mogla otresti rečenice koja je odzvanjala u meni: „piši ivana, bit će ti lakše…“ i pisala sam, toliko opijena riječima da nisam imala strpljenja čekati da se uključi računalo… mobitel mi je bio krcat pričama o tome kako se nosim s tugom, a kad sam tugu istresla iz sebe – počela sam pisati o svemu što sam kroz život naučila, a što me učinilo sretnijom…“ – otkrila je Mariji nekad omiljeno lice s malih ekrana.

Nakon što je njezina knjiga doslovno planula, osjetila je potrebu da snima videa svojoj publici u kojima priča o zahvalnosti.

„Svaki sam dan počašćena svime što sam kroz život prošla, sretna činjenicom da je toliko radosti proizašlo iz moje tuge, da je svaka moja suza dobila neki dublji smisao i da za svaku svoju ranu znam da me boljela baš zato da bih jednog dana samu sebe više voljela…“ – istaknula je Ivana.

I doista, Youtube kanal se činio kao sasvim logičan nastavak na knjigu. Godinama je pratila razne ljude po Youtubeu i nevjerojatno puno stvari je od njih naučila. Kako je bilo posve prirodno pričati pred kamerom, baš kao što joj je prirodno pisati, tako se samo jedan dan primila mobitela i snimila prvi video o tome kako zahvalnost temeljito može promijeniti naše živote. U jednom danu video je bio pregledan preko tisuću puta. Kad je vidjela koliko to ljudima znači nije joj bio problem s time nastaviti. Kako i sama kaže - baš kao cijela priča koja joj se dogodila s knjigom jer kad vidiš kako ljudi reagiraju fantastično onda jednostavno ne možeš naći izgovor da s time ne kreneš dalje.

I ono najvažnije, nije ništa očekivala, to je jedna od onih stvari koje radiš bez pretjeranih kalkulacija. Jednostavno je to napravila i dogodila se čudesna stvar.

Iako njezina životna priča savršeno zvuči ako je samo tako površno gledaš: – biti zvijezda… cijeli se život trudiš postati netko, u jednom trenutku i postaneš netko – pa se pitaš: „i tko sam to sad zapravo ja? Zašto taj „netko“ – baš i nisam ja?“ tako se Ivana osjećala u svome idealnom životu s divnim mužem i dva zdrava, talentirana i dobra dječaka. Ništa joj nije u životu nedostajalo – osim nje same… jer ni ne znaš u kojem trenutku samu sebe izgubiš.

Misli su joj bile pune nekih crnih scenarija, sve dok si jedan poprilično crn i nije privukla u život… zato danas živi kompletno drugačije i pritom druge uči kako se bolje osjećati, u sebi i u životu. Baš kao što njezina posljednja knjiga kaže, da je barem to znala ranije...