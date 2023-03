Sreća je izbor: Pet važnih navika koje imaju nevjerojatno sretne žene

Smisao života je biti sretan i to je nešto čemu svi težimo. Ipak, kad je riječ o potrazi za srećom, svi upadamo u slične zamke misleći da će nam materijalne stvari donijeti ispunjenje i sreću.

Što prije naučimo da je sreća u nama, a ne izvan nas, to ćemo postati sretnije i zadovoljnije osobe. Kupnja nove haljine, odlazak na godišnji odmor ili pak napredak u karijeri donose samo trenutno zadovoljstvo, ali ne i trajnu sreću. Takve nam stvari neće pružiti onaj istinski osjećaj sreće koji tražimo.

Sreća nije opipljiva stvar, već izbor koji donosimo svaki dan. Najsretnije su one žene koje biraju ljude, stvari i situacije s kojima se osjećaju najbolje. Želiš li pronaći sreću u svakodnevici, možda bi trebala promijeniti i prilagoditi neke svoje navike.

U nastavku ti otkrivamo pet važnih navika sretnih žena koje i ti možeš uvrstiti u svoj život želiš li postati sretnija osoba.

Znaju reći 'ne'

Sigurno si se i sama često našla u situaciji kada ti je teško reći 'ne'. Primjerice, prijateljica te zove van i osjećat ćeš se krivo ako je odbiješ, iako si imala drugačije planove. Ako radiš stvari koje ne želiš raditi ili si često u situacijama u kojima ti nije ugodno samo zato jer ne znaš reći 'ne', trebala bi usvojiti drugačiji način razmišljanja. Sretne žene imaju svoje prioritete i oni su im na prvom mjestu. One će bez problema preskočiti događaj, izlazak ili situaciju u kojoj ne žele sudjelovati, i to čine bez osjećaja krivnje.

Briga o sebi im je na prvom mjestu

Nisu svi ljubitelji zdrave prehrane i redovitog vježbanja, ipak činjenica je da bi nam briga o vlastitom zdravlju trebala biti na prvom mjestu. Želiš li pravilno brinuti o sebi i svom zdravlju, to znači i da bi se trebala zdravo hraniti te biti fizički aktivna. U zdravom tijelu je zdrav duh, a sve to doprinosi stvaranju ukupne sreće. Kvalitetan san, tjelovježba, zdrava prehrana i self-care rutina samo su neke od navika koje igraju ključnu ulogu u životu sretnih žena i važne su za kreiranje pozitivnog raspoloženja.

Zbog nedostatka vremena i motivacije, često previše vremena provodimo sjedeći, jedemo brzu hranu i odgađamo preglede kod liječnika. Želiš li biti sretnija osoba i doprinijeti svom općem blagostanju, trebala bi dati prioritet sebi i svom zdravlju.

Ne shvaćaju stvari osobno

Sretne žene rijetko kad išta shvaćaju previše osobno. One znaju da nisu odgovorne za emocije i ponašanje drugih ljudi. Ako često brineš o tome hoće li se netko ljutiti na tebe ili razbijaš glavu time što si učinila ili rekla, to znači da sliku o sebi baziraš na temelju tuđih mišljenja. Želiš li biti sretnija osoba, prestani sve shvaćati toliko osobno i nemoj se zamarati tuđim stavovima, riječima ili načinima ponašanja.

Hrabro se suočavaju s problemima

Kad su u pitanju neugodni razgovori ili teške situacije, svi bismo najradije pobjegli daleko od svega, no sretne žene znaju da se problemi ne rješavaju na taj način. One će se hrabro suočiti sa svojim problemima jer znaju da je sreća rezultat mirnog uma. Ako se izravno pozabaviš stvarima koje te muče, manje ćeš vremena provoditi razmišljajući o njima, a više uživajući u životu.

Ne uspoređuju se s drugima

Najsretnije žene se ne uspoređuju s drugima i ne natječu se ni s kim osim sa sobom. Nažalost, zbog velike prisutnosti društvenih mreža, nerealnih standarda ljepote i stalnog pritiska da učinimo više, svi ponekad upadnemo u tu zamku uspoređivanja, iako nam to uglavnom donosi više štete nego koristi. Međutim, sretne žene to ne čine. Umjesto da na druge gledaju kao na konkurenciju, one tuđe uspjehe koriste kao inspiraciju i slave ih bez ljubomore.