Tjedni horoskop: Ovnovi nisu zadovoljni stanjem na računu, a Bikovi privlače sve oko sebe

I stigao nam je još jedan ponedjeljak, i dok će neki tjedan započeti odmaranjem jer su već na godišnjem odmoru, drugi rade punom parom. No, što astrologija previđa, kakav nas to tjedan očekuje od 10. do 16. srpnja, pročitaj u nastavku i to za svih 12 znakova.

OVAN

LJUBAV: Nedostatak interesa za ljubav rezultat je toga što predobro tulumarite s prijateljima. Oni koji su u duljim vezama primijetit će da su se malo distancirali zbog društva. Ništa vas ne sputava da sve pokušate spojiti i povezati. Bit će zabavno.

KARIJERA: Nećete biti zadovoljni s prihodima pa tako ni stanjem na računu jer mislite da možete više. Ograničenja će dolaziti zbog vanjskih okolnosti i nitko zasada ne može ubrzati stvari. Sagledajte realno što se može i povedite se za tim.

ZDRAVLJE&SAVJET: Takt i diplomacija su vrijedne osobine.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

BIK

LJUBAV: Pred vama su nove ljubavne prilike, a neke od njih čekaju vas na sasvim neobičnim mjestima. Poput onih umjetničkih ili sličnih. Bit će zanimljivo. Vaše strasti bit će veće nego inače, a vi privlačnisvima oko sebe.

KARIJERA: Volite vidjeti konkretne rezultate, a upravo će se oni početi pojavljivati ovih dana. Možda to neće biti ništa senzacionalno, ali vi ćete u tome prepoznavati činjenicu da ste posao usmjerili onamo kao i treba. Bit će to dobro.

ZDRAVLJE&SAVJET: Prepoznajte što vam treba, a što ne treba.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 5

BLIZANCI

LJUBAV: Povremeno će vam se činiti kao da je ljubav na nekoj drugoj planeti. Osjećaj usamljenosti ojačat će, no objektivno, vaša veza je u redu. Najbolje je potražiti vesele ljude ili zanemariti brige baveći se onim za što zhnate da volite.

KARIJERA: Radna atmosfera na poslu zahuktat će se, a od vas će se očekivati sve veći angažman. Vaše radne navike negdje su se uspavale, pa ćete ih pod hitno morati probuditi. Ne pitajte previše, nego se držite pravila posla. Budite profesionalni.

ZDRAVLJE&SAVJET: Opuštajte se uz finu glazbu.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

RAK

LJUBAV: Velik dio svog slobodnog vremena provodit ćete u sasvim običnim aktivnostima uživajući nečiju naklonost. Bez velike pompe znat ćete cijeniti sitnice, a voljena osoba će vam uzvraćati jednakom mjerom. Bit ćete zadovoljni i bez velikih prohtjeva.

KARIJERA: Vrijeme je dobro za unutrašnje introspekcije, istraživanja u tišini i povučeniji rad. Kako ste uvijek okrenuti prema drugima, mnogi vas neće prepoznati kad vas vide kako mirno sjedite i predano radite bez puno priče i buke.

ZDRAVLJE&SAVJET: Tko ima umjetničkih ideja, neka se izrazi.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

LAV

LJUBAV: Vaše ljubavni apetiti bit će veliki, a objektivne prilike malo manje. Ipak, naći ćete ravnotežu i zadovoljstvo. Poneku frustraciju podijelit ćete s prijateljem ili prijateljicom. Voljena osoba će se suzdržati od kritike. Bit će uglavnom dobro.

KARIJERA: Pustite druge da se izraze, a ako treba i da vas vode. U ovom trenutku jednostavno ne možete učiniti ništa na svoju ruku. Budite razumni, strpljivi i vjerujte da će kasnije sve doći na svoje mjesto. Drukčije ne može.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ništa se ne događa slučajno. Vi to dobro znate.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

DJEVICA

LJUBAV: Vaša ljubavna priča nastavit će se unatoč vašim sumnjama. Ponekad ćete biti zaista zbunjeni što vam se to događa, ali realnost će vam donositi zadovoljstvo. Ako još uvijek tražite svoju ljubav, dotjerajte se i izađite među ljude. Samo ne naglite u nastupima.

KARIJERA: U poslu ćete se uglavnom nadmudrivati. Utjehu ćete nalaziti u privatnom životu. S autoritetima nećete stajasti najbolje, a pogotovo sada. Ne inzistirajte na svojim idejama, jer ste u nepovoljnoj poziciji. Izdržite uz razum i toeleranciju.

ZDRAVLJE&SAVJET: Opuštajte se uz laganu glazbu.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

VAGA

LJUBAV: Bit će vam jednako važno kako orgnaizirati zajednički život, ali i to kako se dobro zabaviti. Neki će tješiti voljenu osobu i uveseljavati je eliminirajući tako njene probleme. Pokazat ćete se kao odličan i suosjećajan zabavljač.

KARIJERA: Možda nećete još vidjeti prednosti nove faze u koju ulazite, ali osjetit ćete ih intuitivno. Baš intuicija bit će vam glavni vodič u poslu ovaj tjedan. Ako ste u dvojbi, samo zastanite i pažljivo osluškujte svoj unutrašnji glas. Nema greške.

ZDRAVLJE&SAVJET: Potražite rekreaciju za sebe.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

ŠKORPION

LJUBAV: Šarm i neobaveznost bit će vaši aduti za uspješno zavođenje osoba suprotnog spola. Ponekad ćete za druge biti neuhvatljivi. Ipak, predajte se onom kog volite, a njaviše zato da kasnije ne bi zažalili. Ljubav je sve bliže.

KARIJERA: U idućim danima vjerojatno će vam se mnogo toga obećavati. Ponekad će to izgledati kao da vam se nudi posao iz bajke, ali budite realni i oprezni. Posebno je važno provjeravati legalitete. Sve što ne drži vodu, pustite. Neka pričaju što žele.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne pretjerujte s hranom i pićem.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

STRIJELAC

LJUBAV: Kombinirat ćete diskreciju i buku. Tako ćete jedan dan živjeti poput krotke osobe vezane uz svoj dom i vrline, dok ćete već drugi dan biti glavna zvijezda noći na nekom od zanimljivih tuluma. Svi će se dobro zabavljati. Oni u vezama su dobro.

KARIJERA: Funkcionirat ćete poput sportaša koji svoje treninge odrađuje s lakoćom. Mnogi će na svom poslu brusiti nove vještine i otkrivati detalje profesije. Bit će to još jedna faza učenja i napredovanja. Ipak dobivate.

ZDRAVLJE&SAVJET: Usvojite neku od tehnika relaksacije.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

JARAC

LJUBAV: Vjerojatno ćete se katkada osjećati usamljeno, osim ako to nije vaš vlastiti izbor. Oni u vezama prolazit će jedno dinamično razdoblje u kom će biti dosta zabavljanja, ali malo manje dubine. Ipak, neće im biti loše. Samo neka ne očekuju savršenstvo.

KARIJERA: Neki će započeti male kućne radove i uzeti nešto slobodnih dana da ih obave. Pokazat će se to kao pun pogodak. Oni koji ostaju na radnom jestu morat će obaviti neke zaostatke ili male inventure koje su čekale. Ništa posebno.

ZDRAVLJE&SAVJET: Baterije ćete napuniti sportom.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

VODENJAK

LJUBAV: Oslobodite se prevelikih ljubavnih očekivanja, jer je sada bolje biti realist nego idealist. Odolite iskušenju nadmudrivanja. Budite toelrantni i duhoviti koliko god možete. Ako vas partner isprovocira, ne uzimajte to previše k srcu. To je prolazno.

KARIJERA: Neki vaši suradnici će vam otvoreno pokazati svoju naklonost, dok će vam drugi jednako tako pokazati to da vas ne vole. Prihvatite i jedno i drugo na miran način. Barem ćete znati s kim imate posla. Držite se zacrtanih pravila.

ZDRAVLJE&SAVJET: Idite u šetnju i dobro se naspavajte.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

RIBE

LJUBAV: Izdržite u miru prvi dio tjedna. Druga polovina tjedna donosi malo povoljnije ljubavne utjecaje kad ćete opet lakše naći zajednički jezik s voljenom osobom. Ipak, pazite da katkada ne reagirate preburno. Uz malo samokontrole, sve će biti dobro.

KARIJERA: Suradnja s uglednim ili stručnim ljudima polako dolazi u prvi plan. Vi ćete biti kotač koji je važan u cijeloj igri. Zato ne budite preskromni, nego dopustite sebi da izrazite i sovje ambicije. Spoznajte svoju poziciju, a još više priliku.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ponekad je bolje šutjeti.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4