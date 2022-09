Njima ljubav nije suđena: Horoskopski parovi čija je veza osuđena na propast

Bilo bi zbilja dobro kad bi postojao način da odmah na početku veze saznamo hoće li ona 'cvjetati' i uspjeti ili 'uvenuti' i propasti. Ili još gore, hoće li 'izrasti' u trnovitu, otrovnu biljku koja je nekad bila lijepa, a sada radi više štete nego koristi.



Dobro, to je samo metafora, ali poanta je u tome što neke veze jednostavno nisu dobre ni za jednu stranu, bez obzira na to koliko naporno radiš na njima (a veze zahtijevaju posao!) ili koliko si strpljiva.



Ne bi li bilo lakše kada bismo mogli točno predvidjeti što će se dogoditi i izbjeći tužne završetke i slomljena srca?



Budući da ne možemo gledati u budućnost, mogli bismo iskoristiti i alate kojima raspolažemo - u koje spadaju i zvijezde. Tako je, astrologija već dugo predviđa koji će parovi živjeti sretno do kraja života, a koji će jedni drugima donijeti bol.



Istinito ili ne, uvijek je zabavno zaviriti u horoskop i provjeriti što kažu zvijezde: jesi li kompatibilna sa svojim partnerom ili je vaša veza osuđena na propast?