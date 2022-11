Emocionalno nabijena pomrčina Mjeseca obilježava prvu polovicu studenog, a potiče nas da, možda sasvim naglo, donesemo važnu odluku. U drugom dijelu studenog sve se poboljšava, a odlični aspekti podižu optimizam i suosjećanje.

OVAN

Opći pregled





Pomrčina Mjeseca (8.) naglašava tvoju financijsku os, te ukazuje na promjene u materijalnim temeljima i vrijednostima, no odluku donesi s puno opreza. U sve je umiješan i teški Saturn tih dana: staza koju moraš slijediti je sada jasnija, a cilj koji želiš postići nije lako ostvariti, vjerojatno jer moraš pronaći dovoljno sredstava. Možda je riječ i o nekom prijatelju i posudbi koja se sada razrješava.

Druga polovica mjeseca je puno mirnija, a kvaliteta raspoloženja je svjetlija. Uključeni planeti omogućavaju napredak koji je donedavno bio nezamisliv, pa je ovo dobro vrijeme za razgovore, naročito u konfliktnim situacijama. Dolazak ljupke Venere i Merkura u veseli znak Strijelca (16.; 17.), pomoći će u dizanju optimizma, razmišljanju o putovanju ili podržati obrazovne i kulturne interese.

Tvoj Mars će i dalje donositi probleme u komunikacijama, s obzirom na to da je retrogradan sljedeća dva i pol mjeseca u toj zoni. Budi pažljiva u kontaktima kako bi izbjegla nepotrebne nesporazume.

Dan nakon što i Sunce uđe u Strijelca (22.), Mladi Mjesec u toj zoni nudi novi ciklus u temama obrazovanja, putovanja, poslova s inozemstvom i rada na dugoročnim planovima. Naravno, uživaj i u ljubavi, jer ćeš kroz studeni za to imati prilike.

Mjesečni aspekti

Prvih nekoliko dana traje zatišje pred buru, dok Sunce, Venera i Merkur okupiraju tvoju zonu dijeljenih financija, emocionalne potpore i intimnih odnosa. Ovi potonji su sada jako "slatki" zbog prisutnosti Venere u strastvenom Škorpionu, dok istovremeno planiraš nove financijske obveze ili njihovo podmirenje. Aspekt Venere i Urana (5.-6.) često ima seksi konotacije uz kreativne impulse, ali ako ih ne kontroliraš, mogu dovesti do neslaganja u vezi. Budi pomirljiva prema sebi i drugima ovih dana. Sve je to uvod u pomrčinu Mjeseca u polju prihoda i novca (Sunce se, kako smo rekli, nalazi u onom prethodno navedenom), što aktivira tvoju financijsku os. Želiš već neko vrijeme ostvariti važan cilj, a sada si prelomila i naglo se odlučuješ za promjenu. Sve ukazuje na zaokret u stavu prema onome što ti predstavlja vrijednost. Ako su ti ciljevi potpuno bistri, poduzmi akciju i ne osvrći se. Možda se odlučuješ na neko ulaganje, dizanje kredita, posudbu od prijatelja i slijedom toga potpisivanje ugovora. Razumiješ da neće biti lako, ali stajanje na mjestu je teže. Moguće je i da se rješavaš nekog tereta i tražiš drugačiji izvor prihoda. Dani do 11. trebaju tvoju čvrstinu i hrabrost.

Od 12. se pokazuje da si dobro odlučila, jer i intuitivno i logički sve dobro vidiš i smiruješ svoju psihu. Strast pokazuješ i u profesionalnim poduhvatima (13.), a može biti i seksualne naravi. Duboko razumiješ ljude i motive, što ti pomaže u spajanju. Sada si i pojačane suosjećajnosti, a mentalna koncentracija ti je veoma oštra, pa iskoristi ovaj analitički dar za otkrivanje svih važnih podataka u poslovnom projektu (14.-15.). Duhovno će te posebno oplemeniti 15., pri izvrsnom aspektu dva dobroćudna planete – Venere i Jupitera: ljubav, bliskost, optimizam i idilično spajanje na svim razinama, kao i otvorenost, pomaže u napredovanju na više razina. Dan kasnije znaš donijeti sjajnu odluku ili procjenu. Venera i Merkur prelaze u Strijelca (16. 17.), pa je tvoja zona putovanja, stranih zemalja, obrazovanja dugoročne vizije pod odličnim vibracijama: naravno, ne zaboravljaš ni zabavu, kulturne događaje, a mogla bi zaista i negdje otputovati s dragom osobom.

Jedino što moraš paziti je konfuzija u komunikacijama, jer je tu Mars odlučio biti retrogradan na dva i pol mjeseca, a baš se ne druži dobro s mutnim Neptunom u zoni podsvijesti (16.-22.). Nejasni stavovi, zbunjenost, nemir i dezorijentacija traže djelovanje na temelju više promišljanja: izbjegavaj sumnjive ideje, tračeve i dobro provjeri činjenice. Osloniš li se na svoju snagu volje, možeš na poslu postići nešto veliko i preuzeti vodeći projekt i istovremeno osobno rasti (18.-19.). Spoj Venere i Merkura (19.-24.) daje ti priliku za dobar financijski ugovor, ali to je i magnetični spoj označen erotičnim šarmom, seksi flertanjem i uzbudljivim riječima u zagrljajima. Djeluj na osnovi snažnih uvjerenja, samopouzdano, ali i u interesu šire zajednice (20,-21.).

Sunce se također pojavljuje u Strijelcu (22.) i tada se obuzeta pozitivnim vibracijama, a teme obrazovanja i putovanja su posebno naglašene, kao i uživanje u zajedničkoj viziji. Novi takav ciklus započinješ 24., u vrijeme Mladog Mjeseca. Taj dan i Jupiter kreće u direktni hod, pa si i psihički optimistična i širiš svoju duhovnu razinu. Od 26. do 30. postavi svoje ideje i ciljeve na prave tračnice, ali uz veliki trud; možda je to nešto što moraš ponovo odraditi. Mentalni izazov je velik (29.), stoga ne donosi rješenja na brzinu. Uz polaganiji pristup, inteligentno ćeš sve riješiti (29.-30.).

Povoljni dani: 7.-8., 12., 13., 14.-15., 15., 16., 18.-19., 19,-24., 20.-21., 29.-30.

Izazovni dani: 5.-6., 7., 8., 9., 10.-11., 16.-22., 29.

Napomena: znate li svoj podznak, uvijek pročitajte i tu prognozu jer vam, ovisno o životnoj dobi, može više odgovarati.