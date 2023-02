'Lova do krova': Ako si rođena u jednom od ova četiri znaka, veće su šanse da ćeš biti bogata

Kada je riječ novcu, neki horoskopski znakovi jednostavno ga ne mogu zadržati u svom novčaniku ili banci (Strijelci, prepoznajete li se?), dok su drugi vrhunski majstori štednje.



No, najsretniji su oni koji ga znaju stvoriti, a za to ipak treba imati neke predispozicije poput usredotočenosti na cilj (Ribe su preveliki sanjari pa im je ovo teško postići), motivacije (Ovnovi žele živjeti u luksuzu i to je njihov motiv da zarade novac) i karizmatičnosti.





Ovo posljednje presudno je želiš li biti zaista bogata. Pametni i marljivi ljudi zaradit će za život, no ako nemaju socijalnu inteligenciju, teško da će dogurati dalje od toga (časti iznimkama). Sve navedene osobine potrebne za stvaranje bogatstva i još štošta imaju ova četiri horoskopska znaka.