Baš i nisu materijal za brak: Najveće šanse za razvod ima ovih 5 horoskopskih znakova

Brak traži jako puno posvećenosti i truda s obje strane, ali ni to nije dovoljno za uspjeh. Brojni faktori igraju ulogu u tome da dogurate do dijamantnog pira. U svemu u životu treba doza sreće, a kada govorimo o braku i dobitna kombinacija, koju zasigurno ne čine pojedinci koji nisu "materijal" za monogamiju, doživotnu odanost, požrtvovnost, vjernost i spremnost na kompromis i opraštanje - i to sve za cijeli život.





Određenu ulogu u tome hoće li brak potrajati igra i tvoj horoskopski znak. U nastavku pročitaj jesi li predoređena za bračni život i jednu ljubav do kraja ili se u tvom tijelu krije nemirni duh željan slobode i neovisnosti ili pak osoba koja ne može (ne kažemo niti da mora) prijeći preko partnerovih pogrešaka te ne oklijeva potpisati papire za razvod. Otkrivamo ti koji su to horoskopski znakovi kod kojih postoji najveća šansa da vrate svoje djevojačko prezime, podijele imovinu i krenu iz početka.