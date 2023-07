Rijetko se smiju ili su sretni. Ovo su najnesretniji horoskopski znakovi

Optimizam, osmijesi i veselje nisu za svakoga. Neki ljudi uvijek kroz život idu bez osmijeha i sa stavom da je čaša uvijek poluprazna. Teško pronalaze sreću u bilo čemu, a uvijek je nešto razloga za nezadovoljstvo.

Također se mogu kretati prebrzo da bi cijenili male trenutke života. Naravno, mogli bi biti samo loše volje, ali astrolozi kažu da bi i njihov horoskopski mogao biti razlog zašto su neki ljudi tako melankolični.

No svaki od sljedećih horoskopskih znakova ima svoje razloge za vječno nezadovoljstvo i život bez osmijeha. Neki imaju uvijek visoke zahtjeve, a drugi pak misle da uvijek moraju dobiti sve što požele pa postanu vrlo nesretni kada želje ostanu neispunjene.

Jarac

Ljudi rođeni u ovom horoskopskom znaku su poznati kao vrlo marljivi, a imaju visoke standarde i očekuju puno od svih ljudi oko sebe. A posebno od sebe. No ta potreba za stalnim uspjehom može uništiti svu radost u svakodnevici. S jedne strane, odlučnost može biti dobra stvar, ali može stvoriti mnogo nezadovoljstva. Također poznati su po tome da rijetko riskiraju jer se ipak previše boje neuspjeha. No s obzirom na to da igraju samo na sigurno propuštaju uzbudljive sretne događaje i lijepe osjećaje.

Djevica

Djevice su poput gore navedenih ljudi rođeni u znaku Jarca, također imaju nerealne standardne za sebe, ali i druge ljude. Djevice su ipak perfekcionisti Zodijaka. No to ih dovodi do toga da nikada nisu istinski sretni. Budući da ipak jako visoko podižu ljestvicu u svim područjima, život biti kompliciran. Također naporno rado jer uvijek smatraju da može biti bolje. Budući da u njihovom životu nema mjesta za nered ili bilo kakvu spontanost nedostatak radosti je stvaran.

Rak

Ljudi rođeni u ovom emotivnom znaku uvijek druge ljude stavljaju na prvo mjesto. No upravo je to ono što ih iscrpljuje, zbog toga što stalno daju drugima na kraju postanu iscrpljeni. Ako se nikada ne prima onda se duša i tijelo mogu iscrpiti. Rakovi čak duboko vjeruju da moraju biti ljepilo koje uvijek drži druge ljude na okupu. Upravo ih onda takvo razmišljanje dovodi do toga da se ne kraju osjećaju nesretno i uvije nezadovoljni. A kada se počnu osjećati loše onda se povlače u svoje oklope, osobito kada su povrijeđeni.

Škorpion

Škorpioni imaju titulu najintenzivnijeg horoskopskog znaka, a tako intenzivni osjećaji vode ih u nesreću. Kada su povrijeđeni rana je duboka, a posebno se loše osjećaju kada ih netko izda. Vrlo su zatvoreni, ali žele biti voljeni poput svih ljudi. Imaju još jednu lošu naviku, predugo drže stvari za sebe, a to ih onda opet dovodi do nezadovoljstva. Škorpioni su stručnjaci u upijanju tuđih 'loših vibracija' drugih ljudi, a da čak toga nisu ni svjesni. To ih obavija gustom negativnom energijom koja im vjerojatno ne pripada i izaziva plimni val nesreće.

Ovan

Prvi znak Zodijaka uvijek ide za onim što želi, no kada ne dobiju ono što žele onda se pretvaraju u mrzovoljno dijete. Uvijek se previše zaokupljeni rezultatom, a ne putovanjem. Zbog svih tih osobina na kraju su ipak najnesretniji znak Zodijaka, a tu ne pomaže ni njihov ego. Ovaj vatreni znakovi uvijek je u pokretu pa ne usporavaju kako bi uživali u malim užicima te se nitko se ne treba iznenaditi što su uvijek namršteni ili se vrlo rijetko smiju.