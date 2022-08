Zodijačke strasti: Koji znakovi su nezasitni u krevetu?

Seks je jedan od većih životnih užitaka, a iako ga vole gotovo svi, neki ljudi kao da imaju libido koji baš nikada ne opada. Dok većina 'smrtnika' tu i tamo osjeća oscilacije u seksualnom nagonu te nisu stalno spremni na uživanje u igricama pod plahtama, postoje i oni pojedinci koji će baš svaku priliku za seks iskoristiti do maksimuma.

Iako bi ih jednostavno mogla okarakterizirati kao ovisnike o seksu ili nimfomane, zapravo možda na njih djeluje samo položaj zvijezda u trenutku kada su došli na svijet. Naime, kao i na mnoga druga područja u životu i stavke našeg karaktera, postoji mogućnost i da horoskopski znak pod čijom je vladavinom netko rođen uvelike može utjecati na percepciju seksa te osobe.

Zanima li te stoga koji su to najstrastveniji, najvatreniji i za seks uvijek spremni znakovi Zodijaka, pročitaj našu kratku listu u nastavku i saznaj koja su to tri znaka poznata po svojoj volji i želji da se igraju pod plahtama od jutra do sutra. Tko zna, možda prepoznaš sebe ili svog partnera na ovom popisu...