6 horoskopskih znakova s (upitno) niskim standardima u ljubavi

Izlasci i spojevi mogu biti itekako izazovni. Brineš se da nikada nećeš naći nekoga imalo pristojnog ili se pitaš propuštaš li dobru priliku kod osobe s kojom na prvu uopće nemaš kemije.

Dakle, da bi samoj sebi dala bolju šansu da pronađeš ljubav, odlučiš smanjiti svoje standarde. Jer bolje je izlaziti s bilo kim nego ne izlaziti uopće. Ili?

Izlaziti s nekim tko nije 'idealan muškarac' na papiru možda i nije tako loše. Nije li dobro izaći iz komfort zone i upoznati ljude? Ali umjesto da upoznaš nekoga s bilo kojom od kvaliteta koje tražiš, izlaziš s ljudima koji su krivi za tebe u svakom pogledu!

Budi najbolja verzija sebe.

Za neke horoskopske znakove, njihovi niski standardi u ljubavi dovode do toksičnih veza ili jednostavno loših spojeva. I tu frustracija počinje nastajati. Misleći da to pomaže, još više spuštaš ljestvicu, ali to samo pogoršava situaciju. Ako je alternativa izlascima i spojevima bez standarda uopće ne izlaziti na spoj, možda je vrijeme da se u potpunosti odmoriš od spojeva.

Evo koji horoskopski znakovi imaju najniže standarde kad su u pitanju izlasci, spojevi i ljubavni odnosi.