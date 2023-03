Misle da su bolji od drugih: Znakovi koji su toliko samopouzdani da su drski

Iako je samopouzdanje izvrsna osobina koju treba imati, neki od nas ga imaju i više nego dovoljno (a neki i previše). Jesi li se ikada zapitala zašto su neki ljudi toliko samopouzdani i sigurni u sebe, toliko glasni i ponosni da to često graniči s drskošću? Takvi ljudi na tome mogu zahvaliti astrologiji i svom horoskopskom znaku.

I dok postoje horoskopski znakovi koji su skromni, tihi i ne vole se isticati, ima ih i nekoliko koji su s vremena na vrijeme mogu biti malo previše samouvjereni i drski i čini se kao da su iznad drugih. Oni su često ekstroverti koji vole biti u centru pažnje, a takvi pretjerano samopouzdani ljudi najčešće su rođeni u ovim horoskopskim znakovima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Ovan

Ljudi rođeni u znaku Ovna uživaju u ulozi vođe, uvijek preuzimaju inicijativu, a često pokreću i vlastiti posao. Jedno je sigurno - oni znaju kako okupiti gomilu i ideje pretvoriti u djela. Upravo zahvaljujući svemu tome mogu postati pretjerano samopouzdani i sigurni u sebe, ali i itekako drski, što ljudima oko njih nikako nije simpatično.

Bik

Bikovi znaju da su 'cool' i žele da i drugi to znaju. Ljudi rođeni u ovom horoskopskom znaku uživaju u pažnji koju dobivaju od drugih ljudi i zbog toga su puni sebe i nevjerojatno samopouzdani, no ako im netko to slučajno kaže, jako će se uvrijediti i više neće htjeti razgovarati s tom osobom.

Lav

Baš poput Ovna, i Lav je vatreni znak koji voli biti u centru pažnje i koji je pomalo drzak. No ispod svega toga, ljudi rođeni u znaku Lava pomalo su nesigurni i zato se doimaju previše samopouzdanima. Vrlo često se bore s nečim, ali su previše ponosni da bi to priznali, pa će radije biti drski i ostaviti dojam da su jaki.

Vodenjak

Vodenjaci vole izgledati tajanstveno i mudro i nije im potrebno društvo, pa tako ni tuđe mišljenje. Međutim, ta njihova povučenost je ono što ih ponekad dovodi u nevolje i može učiniti da izgledaju drsko. Čak i ako žele biti introvertirani i usamljeni, zbog toga bi se mogli činiti kao da misle da su predobri za druge, odnosno da nitko nije dovoljno dobar da se druži s njima.