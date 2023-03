Veliki proljetni horoskop: Stižu dobre vijesti, ali neki znakovi trebaju biti oprezni

Proljetni ekvinocij odnosno proljetna ravnodnevica ove godine se događa u ponedjeljak, 20. ožujka. To je dan ravnoteže između svjetla i tame, kada zima ostaje iza nas, ali i trenutak prije nego proljeće zavlada našim životima. To je trenutak kada Sunce u prividnom godišnjem gibanju nebom, stigne na nebeski ekvator i kada noć i dan traju jednako. No ove godine su vrlo zanimljiva i astrološka kretanja jer se mladi Mjesec u ožujku događa 21. ožujka, dan nakon proljetne ravnodnevice. Ovo je trenutak kada nam sve govori da je vrijeme da krenemo prema naprijed.

Znači, važno je da svi zabilježe ove datume jer se proljetni ekvinocij događa 20. ožujka, na isti dan kada Sunce prelazi iz Riba u znak Ovna. Ovo je ujedno i dan kada započinje nova astrološka godina, a 21. ožujka se događa i mladi Mjesec u znaku Ovna. Budući da je Ovan vatren i optimističan znak, hrlimo u proljeće, s punom vjerom u našu sposobnost da manifestiramo promjenu.

Kako će proljeće kao godišnje doba utjecati na sve horoskopske znakove možeš pročitati u nastavku, a neki znakovi će se morati posebno potruditi kako bi pronašli ravnotežu.