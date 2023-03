Veliki proljetni horoskop: Stižu dobre vijesti, ali neki znakovi trebaju biti oprezni

Proljetni ekvinocij odnosno proljetna ravnodnevica ove godine se događa u ponedjeljak, 20. ožujka. To je dan ravnoteže između svjetla i tame, kada zima ostaje iza nas, ali i trenutak prije nego proljeće zavlada našim životima. To je trenutak kada Sunce u prividnom godišnjem gibanju nebom, stigne na nebeski ekvator i kada noć i dan traju jednako. No ove godine su vrlo zanimljiva i astrološka kretanja jer se mladi Mjesec u ožujku događa 21. ožujka, dan nakon proljetne ravnodnevice. Ovo je trenutak kada nam sve govori da je vrijeme da krenemo prema naprijed.

Znači, važno je da svi zabilježe ove datume jer se proljetni ekvinocij događa 20. ožujka, na isti dan kada Sunce prelazi iz Riba u znak Ovna. Ovo je ujedno i dan kada započinje nova astrološka godina, a 21. ožujka se događa i mladi Mjesec u znaku Ovna. Budući da je Ovan vatren i optimističan znak, hrlimo u proljeće, s punom vjerom u našu sposobnost da manifestiramo promjenu.

Kako će proljeće kao godišnje doba utjecati na sve horoskopske znakove možeš pročitati u nastavku, a neki znakovi će se morati posebno potruditi kako bi pronašli ravnotežu.

Ovan

Proljetni ekvinocij događa se u isto vrijeme kada počinje sezona Ovna, a 21. ožujka će se dogoditi i mladi Mjesec. Sve ovo simbolizira nove početke, a proljetni ekvinocij traži ravnotežu i ovo je vrlo snažna poruka koju moraš shvatiti ozbiljno. Što bolje i brže postigneš ravnotežu to će se stvari brže pokrenuti. Želje će ti se ispuniti ako ne forsiraš stvari nego se krećeš uz struju i uskladiš se sa svime što se događa oko tebe.

Bik

Ravnoteža je način na koji inače živiš svoj život i vrlo ti je važna. Kako ovim znakom vlada Venera, vladar ljubavi i romantike, vrlo si dobra u slušanju, organiziranju, ali i stvaranju ljepote i elegancije. Proljetni ekvinocij ove godine je vrijeme za novu organizaciju, vrijeme je za proljetno čišćenje. Sada želiš stvoriti ravnotežu u svemu i ovo je najljepše doba godine za tebe. Vrijeme za odbacivanje svega što ti se ne sviđa ili ne voliš. Često znaš sakupljati nepotrebne stvari i zato budi čvrsta te se oprosti od svega što te izbacuje iz ravnoteže.

Blizanci

Tijekom proljetnog ekvinocija planet Mars nalazi se u ovom zračnom znaku, a on nije nježan ni uravnotežen. Zato je sada pravo vrijeme za osluškivanje sebe, ali će biti potreban veliki trud kako bi se pronašla ravnoteža. Neće biti lako, ali važno je vratiti ravnotežu kroz razmišljanje, odnosno osluškivanje sebe.

Rak

Ravnoteža je stanje kojemu uvijek težiš. Iako znaš biti ekstremna - snažno voliš i obitelj ti je uvijek na prvom mjestu te zbog toga teško ostvaruješ balans. Osjećaj sebe dobivaš iz davanja, a ne uzimanja i to kod tebe stvara ravnotežu. Proljetni ekvinocij želi ravnotežu, a kako će se odmah dogoditi i mladi Mjesec osjećat ćeš se sjajno i svježe jer je Mjesec tvoj vladar. Četiri dana kasnije, vatreni Mars prelazi u ovaj znak što će ti pomoći da hrabro jurišaš naprijed. Puno toga će se događati, ali sve će biti pozitivno za tebe.

Lav

Ekvinocij je trenutak u godini kada vlada Sunce, a ovim znakom vlada upravo taj planet. A ove godine za vrijeme proljetnog ekvinocija cijela priroda postiže ravnotežu. Svjetlo i tama su jednaki, a to je prilika da pogledaš u svoju nutrinu i vidiš što se događa. Pokušavaš li nešto sakriti od sebe? Razmisli o tome i poradi na stvarima koje stvaraju 'sjenu' jer možda tama treba izaći na svjetlo.

Djevica

Svi pripadnici ovog znaka vole ravnotežu, uvijek uredni i precizni. Uživaš gledati u svijet, ali i tražiti što sve može biti bolje u njemu. Jesenski ekvinocij je kraj sezone Djevice pa je prirodno blizak ovom znaku, ali proljetni ekvinocij je također važan. Puni Mjesec u Djevici na početku ožujka nije bio daleko od proljetnog ekvinocija, a u ovom periodu će sve biti vrlo osobno pa i lekcije koje dolaze.

Vaga

Ravnoteža je tvoje drugo ime i jedino se tako može opisati znak kojeg predstavlja Vaga. Zbog toga je ekvinocij vrlo sretan trenutak za tebe i prirodan. Tama i svjetlo su jednaki, a to simbolizira sve u što vjeruješ. Noć i dan, muško i žensko, introvertirano i ekstrovertirano - jednako su vrijedni u tom danu. Dok se rađa nova astrološka godina sjedni i napiši sve svoje želje. Što bi željela poboljšati? Što bi htjela dovesti u ravnotežu?

Škorpion

Vladajući planet ovog znaka je Pluton - vladar smrti i ponovnog rođenja pa se inače ljudi rođeni u ovom znaku osjećaju kao da su između tame i svjetla. Promjene kroz koje sada vodi Pluton će biti spektakularne jer će za vrijeme proljetnog ekvinocija Pluton ući u znak Vodenjaka. Prvi put od 1778. godine, a to bi moglo nagovijestiti vrijeme političkih nemira, pa čak i revoluciju. Škorpioni će navući svoj oklop i polako i smireno krenuti prema naprijed. Ovo će biti vrlo ugodan period za tebe.

Strijelac

Ljudi koji su rođeni u ovom znaku su slobodnog duha i često imaju ekstremnu osobnost te zbog toga vrlo teško ostvaruju ravnotežu. Strijelac će vjerojatnije odabrati najglasnije, najsmješnije ili najšarenije rješenje, a s druge strane proljetni ekvinocij poziva na smirenost i traženje opcije koja najbolje dovodi u ravnotežu. Bez obzira na to što se događa u tvom životu vrlo je važno da dobro razmisliš prije nego doneseš odluku. Čak i ako ishod neće biti uvijek uravnotežen ipak probaj proces nastaviti u tom smjeru.

Jarac

Iako je vrijeme oko proljetnog ekvinocija najbolje za postizanje ravnoteže između svjetla i tame, ipak će biti vrlo izazovno za mnoge ljude. No ubrzo će doći vrijeme kada ćeš moći slobodno odahnuti. Dan nakon proljetnog ekvonocija, planet Pluton koji vlada završecima i počecima napustit će ovaj znak. Pluton je u Jarcu od 2008. uzrokovao globalne promjene bez previše emocija. Nije bilo jednostavno za tebe, a sada kada napusti ovaj znak osjetit ćeš veliku slobodu jer prelazi u znak Vodenjaka.

Vodenjak

Planet Pluton odmah nakon proljetnog ekvinocija ulazi u ovaj znak, a to je velika stvara. Pluton je planet smrti i ponovnog rađanja i nije bio u ovom znaku od 1778. godine, period kada je sve bilo puno drugačije. Dakle, dok ostatak planeta želi ostvariti ravnotežu, ti ćeš pokušavati dati sve od sebe kako bi mogla podnijeti svu odgovornost koja će ti biti povjerena. Duboko diši jer te čeka izazvno vrijeme, ali ti snažna i sve možeš podnijeti.

Ribe

Proljetni ekvinocij je početak vladavine Ovna, što ujedno znači i kraj sezone Riba. Za druge je ovo vrijeme izlaska na svjetlo, ali za tebe je ovo period kada razmišljaš o hibernaciji. Uvijek je za tebe stresniji dio godine u kojem ima puno svjetla, a snažma energija Ovna može biti vrlo ekstremna u svojoj jasnoći i iskrenosti. Odvoji nekoliko tjedana kako bi se prilagodila, ali i kako bi uživala u miru i privatnosti koje toliko želiš.