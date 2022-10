Poštenje im nije vrlina: Ovo su najveći lašci horoskopa

Iako bi željela vjerovati da su svi s kojima dođeš u kontakt pošteni i pristojni ljudi, to nije uvijek slučaj. Nekima je laganje sasvim prirodna radnja, bilo da se radi o sitnicama, poput one gdje su kupili jaknu do većih stvari poput one s kim su proveli noć. Ali bez obzira jesu li to sitnice ili očigledne prijevare, laganje itekako narušava odnose.

Imati prijatelja ili još gore, partnera, kojem ne možeš vjerovati, nije neka sreća. No, na njihov karakter, djelomično utječe horoskop pa su neki znakovi skloniji laganju i nedostaje im poštenja. U nastavku ti otkrivamo koji su to znakovi, a krećemo od onih koji to čine nenamjerno ili pak zbog toga da nekog ne povrijede - oni su kraljevi bijelih laži pa do onih okorjelih u ovoj sivoj zoni ponašanja.