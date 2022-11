Najveći obožavatelji Božića: Ovi horoskopski znakovi najviše uživaju u blagdanima

Znamo što ćeš pomisliti "svi ljudi vole blagdane i uživaju u poklonima i ukusnoj hrani". No iako to zvuči dosta neobično, nisu svi ljudi ljubitelji slavlja, lampica, kolača i nisu najsretniji kada dolazi kraj godine i vrijeme kada bi trebali nasmiješeni. No postoji i oni ljudi koji idu u drugu krajnost i toliko obožavaju Božić da već dva mjeseca ranije počinju s odbrojavanjem dana do Božića. Prema astrologiji oni su najčešće rođeni u određenim horoskopskim znakovima, a neki od njih toliko su ushićeni zbog poklona, lampica i partyja da čak iritiraju ljude oko sebe.

Božić je za većinu ljudi posebno vrijeme jer tada najviše uživaju u vremenu provedenom s obitelji. Radi se o blagoslovljenom periodu godine, a osim toga stalno je negdje oko nas i Djed Božićnjak. Taj veseli djedica u crvenom odijelu kojemu djeca pišu pisma i koji stvara posebno veselje na kraju svake godine.

Jesi li i ti među obožavateljima Božića i svega što ima veze s blagdanima? Tko zna možda si već okitila svoj dom, napravila popis s poklonima, izvadila sve ružne božićne pulovere i razmišljaš o jelovniku za blagdane. U nastavku otkij koji horoskopski znakovi obožavaju sve vezano za božićne blagdane i u kojem dijelu najviše uživaju.