Teško im se obuzdati: Četiri najimpulzivnija horoskopska znaka

Neki ljudi su toliko nagli da uopće ne promisle prije, no što nešto kažu ili još gore, učine. Koliko ti vremena i hrabrosti treba da doneseš neku životnu odluku? Ako si rođena u nekom od četiri znaka koje ćemo navesti u nastavku, vrlo je vjerojatno da to činiš u sekundama, više nepromišljeno, nego hrabro pa se kasnije kaješ i neprestano saniraš štetu ili se nekome zbog izrečenog ispričavaš, uz obveznu rečenicu: "Nisam to mislila".

Pa iako sebi obećaš da ćeš idući put dobro promisliti prije, no što nešto izgovoriš ili se ugristi za jezik da preko tvojih usana ne priđe neka glupost ili uvreda, scenarij se iznova ponavlja i ti protiv sebe ne možeš. Impulzivnost je karakterna crta koja će itekako zakomplicirati život "sretnom" nosiocu iste.