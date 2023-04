Neodoljivi i senzualni: Ovo su 4 najzavodljivija horoskopska znaka

Natalna karta može puno toga objasniti u našim životima - od karakternih osobina do šarma. Astrologija pokazuje da svih dvanaest znakova nosi određenu senzualnost i posjeduje neku vrstu privlačnosti. No ipak ima ljudi koji su vrlo šarmantni i čak kao da nekim čarolijama zavode svijet oko sebe. Skloni su, poput sirena, sve oko sebe dovoditi u iskušenje.

Kada se u natalnoj karti želi vidjeti nečija zavodljivost onda se gleda na kojem mjestu se nalazi Venera. Ako je smještena u horoskopski znak kojim vlada Venera (Bik i Vaga) onda se sigurno radi o posebno zavodljivoj osobi. No općenito su četiri horoskopska znaka poznata po specifičnoj zavodljivostii nevidljivim nitima koje ljude privlače oko njih.

Osim Venere, i Mars stvara posebnu vrstu privlačnosti, a o kojim znakovima se radi možeš pogledati u nastavku.

Bik

Ovim znakom vlada Venera koja stvara lijepa i ugodna raspoloženja. Zato ovi ljudi stvaraju ugodnu atmosferu i zavode svojim šarmom. Radi se o romanticima koji bez problema mogu nagovarati partnera da ostanu u krevetu cijeli dan. Venera vlada ovim znakom te upravlja svime što je povezano s užitkom pa su ljudi rođeni u znaku Bika super povezani sa svim svojim osjetilima. Njihova povezanost s drugom kućom novca daje im želju za posjedovanjem materijalnih stvari i romantičnih partnera.

Lav

Ljudi rođeni u ovom znaku neće se skrivati od svijeta, posebno kada se osjećaju erotično. Svakoga će zavesti svojim hrabrim i izravnim pristupom. Ipak se radi o vatrenom znaku koji zna svoju vrijednost i koristi samopouzdanje da bi zaveo, ali i dobio što želi. Ovim znakom vlada Sunce i Lavovi privlače poput njega, čak i kada se ne trude. Lav je također povezan s petom kućom romantike, spojeva i flerta u modernoj astrologiji, nešto u što se mnogi od njih razumiju.

Vaga

Ovim znakom vlada Venera koja nije zadužena samo za ljubav, već predstavlja i odnose. No radi se o znaku koji utječe na način na koji se ljubavnici međusobno povezuju. Stoga nije neobično što su ljudi rođeni u ovom znaku vrlo zavodljivi svima oko sebe. Vaga predstavlja partnerstvo i ljudi žele biti oko nje. Ovo je kardinalni zračni znak pa zavodi na drugačiji način od Bika.

Škorpion

Ovaj znak je poznat po svojoj mističnosti, ali i strasti. Njime ipak vlada Pluton, ali i osma kuća seksa i tabua. Upravo zbog toga oni imaju tajanstvenu prirodu koja je posebno privlačna. No zbog toga će se prvo će igrati i prepustiti sve mašti, a zatim djelovati. Tradicionalno je svaki horoskopski znak povezan s dijelom tijela, a Škorpion vlada genitalijama. No Škorpion osim Plutona ima još jedan vladajući znak, a to je Mars - planet strasti i energije. Pluton i Mars zajedno daju posebnu zavodljivost i nije neobično da dobiju sve što požele.