Prepoznaješ li o kome se radi? Ovo su najnepristojniji horoskopski znakovi

Neki ljudi jednostavno nemaju takta. Reći će prvu stvar koja im padne na pamet, čak i ako je neprikladna. Divlje će psovati kako bi drugi shvatili njihovu poantu te će bez imalo problema izazvati scenu. Možda su čak i svjesni da se drugi zbog njihovog vulgarnog i nepristojnog ponašanja osjećaju nelagodno, no to ih neće zaustaviti.

Ako se pitaš zašto se neki ljudi ponašaju tako opsceno, odgovore ćeš možda pronaći u astrologiji. Naime, prema mišljenju astrologa, ljudi rođeni u određenim horoskopskim znakovima nepristojniji su od drugih.

Koji su horoskopski znakovi najvulgarniji pročitaj u nastavku.

Blizanci

S obzirom na to da su zračni znak, Blizanci vole razgovarati s ljudima. Međutim, ponekad mogu biti malo previše grubi, a to ih često dovodi u nevolje. Ljudi rođeni u ovom znaku su komunikativni, no vole se koristiti vulgarnim riječima kako bi zabavili druge svojom duhovitošću, pojašnjavaju astrolozi. Vulgarnost koriste kao humor, no ponekad mogu izreći stvari koje su neprikladne u određenim situacijama. Ne razmisle uvijek prije nego što progovore pa bi jednostavni problemi mogli prerasti u velike ispade.

Izvor: Giphy

Vodenjak

Ljudima rođenima u znaku Vodenjaka nedostaje empatije radi čega mogu biti nepotrebno okrutni. Imaju logički pristup svemu, ali mogu se ponašati i vrlo distancirano. Ako su na bilo koji način napadnuti, zauzimaju obrambeni stav. Ne vole da ih drugi ometaju kada su usred svojih inovativnih projekata, a svoj intelekt koriste kako bi pobijedili u svakoj svađi. Problem je u tome što ne znaju prestati i mogu postati zločesti. Kada se jako razbjesne, mogu biti vrlo nepristojni.

Izvor: Giphy

Lav

Lav je vatreni znak koji obožava pažnju. Imaju ponos, no ponekad pretjeruju. Ako ne dobiju pohvale za kojima njihov ego žudi, mogli bi postati dramatični, u najmanju ruku, ističu astrolozi. Iako su većinu vremena karizmatični, ljudi rođeni u ovom znaku napast će ako smatraju da je to opravdano, a tko zna što bi moglo izaći iz njihovih usta kada su uzrujani. Neće biti lijepo niti pristojno, to je sigurno, i vjerojatno će se razbacivati uvredljivim psovkama.

Izvor: Giphy

Ovan

Baš kao i Lav, i Ovan je vatreni znak sa snažno izraženim temperamentom. Osobe rođene u znaku Ovna su praktički 'bez cenzure' kada se razbjesne te će impulzivno reći sve što im padne na pamet, čak i ako je to nepristojno i grubo. Poput male djece, Ovnovi podižu nepristojnost na jednu posve novu razinu u svojim ispadima bijesa. Skloni su korištenju vulgarnog jezika, osobito kada ih netko razbjesni. Vole sve imati pod kontrolom, a kada stvari ne idu kao što su zamislili, sva njihova pristojnost izlazi kroz prozor.

Izvor: Giphy

Škorpion

Pripadnici ovog vodenog znaka ne boje se pokazati svoju intenzivnu stranu, a također ih nije briga ako će njihove riječi nekoga povrijediti. Upravo radi toga, ljudi rođeni u znaku Škorpiona smatraju se najvulgarnijima. Kada ih netko razljuti, Škorpioni psuju bez zadrške i nije im stalo do tuđih emocija. Trebat će im neko vrijeme da se smire i na razmišljaju nužno o tome kako će njihovo ponašanje utjecati na one oko njih. Uvijek će reći što im je na umu – i jednostavno im ne smeta ako su okrutni ili oštri.

Izvor: Giphy