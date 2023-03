Horoskopski 'stalkeri': Ovi znakovi vole uhoditi svoje bivše

Svaki horoskopski znak ima svoje jedinstvene osobine ličnosti i ponaša se na drugačiji način i to nije ništa novo, a jednako se tako svaki horoskopski znak drugačije nosi s prekidom veze. Prekid nikada nije jednostavan, bilo da se radi o vezi koja je trajala nekoliko mjeseci ili nekoliko godina, pa dok će netko brzo krenuti dalje i preboljeti svog bivšeg partnera, postoje osobe koje će ga htjeti vratiti pod svaku cijenu.

Takve osobe ponekad mogu krenuti mračnim putem pa često mogu početi uhoditi svog bivšeg. Bilo da doslovno počnu pratiti svog bivšeg i kreću se tamo gdje se i on kreće ili to budu neke malo manje "mračne" radnje, poput provjeravanja društvenih mreža ili kada su zadnje bili aktivni na njima, neki ljudi napravit će sve što je potrebno samo kako bi i nakon prekida znali sve o svom bivšem partneru i pokušali ga vratiti. A u nastavku saznaj koji to horoskopski znakovi najviše vole uhoditi svoje bivše.

Ovan

Ljudi rođeni u znaku Ovna često uhode svoje bivše partnere nakon što njihova veza završi (ali i prijatelje nakon što prekinu prijateljstvo). Ovo je jedan od najstrastvenijih i najodlučnijih znakova i ovi ljudi često vode glavnu riječ u vezi i jako su odani svojim prijateljima i obitelji. Zato mogu vrlo lako postati uhode, neumoljivo slijedeći svog bivšeg partnera dok ne saznaju što je uzrokovalo kraj njihove veze. Umjesto da krenu dalje sa svojim životom, oni će slijediti svoje bivše dok ne dobiju odgovore koje žele.

Rak

Rakovi su emotivna i osjetljiva bića, a kao partneri su vrlo predani. Ipak, i osobe rođene u ovom horoskopskom znaku mogu postati pomalo psihotične kada njihovoj vezi s partnerom dođe kraj. Iako na prvu izgledaju kao tihi i mirni, u stvarnosti su i dalje ludi za svojim bivšim partnerom i učinit će sve što je u njihovoj moći da ih vrate, a to znači i da će ih uhoditi - sve s ciljem da ponovno budu zajedno.

Lav

Lavovi su simbol odvažnosti, kreativnosti i samopouzdanja. Međutim, ovaj znak ima i svoju tamniju stranu, jer osobe rođene u ovom znaku mogu biti sklone uhođenju. Muškarci i žene Lavovi i nakon prekida veze zadiru u privatnost svojih bivših partnera. Oni ih uhode, slijede i čine sve što je u njihovoj moći kako bi shvatili zašto su prekinuli. A opsjedat će i svoje prijatelje i raspitivati se znaju li oni nešto više od njih.

Škorpion

Škorpioni su strastvene, snalažljive i magnetične osobe koje uživaju u izazovima i misteriji. Mogu biti nemilosrdni kako bi dobili ono što žele, a poznati su i po svojoj odlučnosti i ambiciji i često su uspješni u svemu. Međutim, kada osobe rođene u ovom znaku prekinu sa svojim partnerom, tada postaju zaista teške. Uhode svoje bivše na najčudnije moguće načine, a čak i provjeravaju kada su zadnje bili aktivni na društvenim mrežama.

Strijelac

Strijelac je horoskopski znak poznat po svojoj snažnoj i ambicioznoj prirodi, ali ove osobe mogu biti itekako zlobne i osvetoljubive ako se osjećaju ugroženo ili izdano. A nakon prekida veze, postat će sumnjičavi prema drugima i počet će uhoditi svog bivšeg sve dok ga ne prebole, a to može potrajati dugo. Kada prekineš vezu sa Strijelcem, on postane sasvim druga osoba.

Ribe

Ljudima koji su rođeni u znaku Riba najteže je prihvatiti činjenicu da je njihov partner otišao od njih. Ribe su prepune strasti i ljubavi, no kad počnu uhoditi, tada postaju luda bića. Zaboravljaju na sve drugo i fokusiraju se samo na uhođenje osobe s kojom su bile u vezi i zato su jedan od najvećih 'stalkera' među horoskopskim znakovima.