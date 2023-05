Obožavaju shopping: 4 horoskopska znaka koji svaku sezonu napune ormar novim komadima

Većina žena uživa u modi i voli se kroz odjeću izraziti te stvoriti svoj modni stil. Bez obzira radi li se o sportskom, elegantnom ili eklektičnom stilu. No neke žene ipak ne vole toliko kupovati i smatraju da trebaju staviti fokus na druge stvari te novce potrošiti na drugačiji način. Stoga će samo povremeno kupovati kako bi nadopunile stvari koje im nedostaju.

No postoji i druga vrsta žena, a to su one koje obožavaju trendove i odvajaju vrijeme kako bi znale što se događa u modnom svijetu. Mnogima od njih će svaki slobodan trenutak biti razlog da provjere što je novo stiglo u omiljenu trgovinu. I na kraju će sigurno napuniti ormar novim i trendi komadima.

Prema astrologiji ovakvom ponašanju posebno su sklona sljedeća četiri horoskopska znaka. Svatko će na različite načine izraziti sebe kroz modu, a sigurno je da će svake sezone kupovati nove komade i napuniti ormare.

Rak

Ljudi rođeni u ovom emotivnom znaku jako vole modu i vrlo su moderni te razumiju liniju između previše i premalo. Također vole određena modna pravila pa će njihovi modni dodaci savršeno odgovarati outfitu. Svaki detalj je važan, bez obzira radi li se o kapi ili naušnicama, i mora biti savršeno uklopljen s ostatkom odjeće. Žena rođena u ovom znaku voli izgledati lijepo i spremna je odvojiti veliki dio svoje plaće kako bi bila zadovoljna svojim stylingom. No nije sklona eksperimentiranju - izgleda moderno, ali je opet oprezna kod odabira. Osim toga voli se osjećati udobno u svemu što nosi, ležerno ili poslovno. A imaju još jednu specifičnost - vole često kupovati i svaku novu sezonu obogatiti novim komadima. No pazit će na rasprodaje i na njima tražiti najbolje i jeftinije trendi komade.

Djevica

Ljudi rođeni u ovom znaku vrlo su postojani i mirno odrađuju puno toga u životu, ali ipak su veliki šopingholičari. Upravo zbog toga vole kupovati online makar će im se često dogoditi da požale. No iako su vrlo disciplinirani vole se poigravati s modom i isprobavati raznu odjeću. Brzo će im dosaditi ono što imaju u ormaru pa će poželjeti novu odjeću. Žene rođene u ovom znaku nisu posebno zainteresirane za trendove, čak će neke izbjegavati, ali vole novu odjeću s kojom će izgraditi svoj stil. Poneki trendi komad će uskladiti s klasičnim komadima, a u svemu će izgledati vrlo otmjeno.

Ribe

Pripadnici ovog znaka većinom imaju urođen osjećaj za dobar stil i zbog toga će ih mnogi kopirati. Čak i s tri obična komada izgledat će vrlo stylish, ali su i vrlo dobri u kombiniranju različitih komada i stilova. Izbjegavat će bilo kakve kopiranje, posebno slavnih, te uvijek stvoriti vlastit stil po kojem će biti prepoznatljivi. No žebe su i sklone šopingu jer svake sezone vole kupovati novu odjeću i biti u trendu. Međutim uvijek im je važno da je sve kvalitetno sašiveno od dobrih materijala. U takvim potragama potražit će i neke osnovne komade koji nikada ne izlaze iz mode i mogu se lako nositi.

Jarac

Pripadnici ovog znaka imaju jako izražen osjećaj za modu. Njih će svatko prepoznati kada uđu u prostoriju jer ne mogu proći nezapaženo. No kako su hrabri ne boje se ni modnih trendova. Nosit će trendi komade, ali znat će kombinirati odjeću na različite načine. Žene rođene u ovom znaku poznate su po svom stilu, a vole i poštuju vrhunsku tkaninu i lijepu izradu. Dakle, vole kupovati svake sezone i potpuno uživati u modi. Njihov ormar uvijek je prepun različite odjeće koju će nositi sa stilom.