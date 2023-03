5 horoskopskih znakova koji najčešće varaju (znaju i sakriti prevaru)

Ljubav je ona velika riječ za kojom svi žudimo u životu, ali druga riječ koja se veže odmah uz nju je vjernost. Svi sanjaju i žele ljubav u kojoj su odanost i iskrenost uvijek prisutni. No, nismo svi isti, ali ljubav je nešto što nam se dogodi i možemo se zaljubiti u nekoga kome vjernost nije jedan od najvažnijih sastojaka ljubavne veze. Neki ljudi vole "skrenuti" s puta, a potrudit će se da i to dobro sakriju. "Svi imamo svoje potrebe u vezi, ali za neke ljude vjernost nije prioritet. Budući da ne možemo odlučiti u koga ćemo se zaljubiti, ponekad nam se dogodi da zavolimo ljude koji su skloni nevjeri", objasnila je astrologinja Cindy Mckean za Bustle.

Kako bismo bolje razumjeli astrologiju odnosno zašto neki znakovi varaju više od drugih, važno je znati karakteristike znaka i što ih pokreće. Kardinalni znakovi (Ovan, Rak, Vaga i Jarac) obično vole preuzimati inicijativu. Fiksni znakovi (Bik, Lav, Škorpion i Vodenjak) vole zadržati stabilnost, a promjenjivi znakovi (Blizanci, Djevica, Strijelac i Ribe) obično su vrlo prilagodljivi. Zbog toga je vjerojatnije da će fiksni znakovi biti vjerni u odnosima nego svi ostali. "To su znakovi koji općenito ne vole promjene. Jedna od njihovih glavnih uloga u njihovom postojanju je stabilnost. To ne znači da će svi biti vjerni, svi ljudi su složeni, ali postoji mnogo veća šansa da fiksni znakovi budu vjerniji od drugih znakova", kaže Mckean.

Naravno bez obzira na ovo, ne znači da će svaka osoba koja pripada određenom znaku biti vjerna odnosno nevjerna. To se puno bolje može vidjeti u natalnoj karti svake osobe, ali sljedećih pet znakova se ipak češće nalaze u takvim situacijama iako imaju različite motive.

Ovan

Vatrenim Ovnovima vlada Mars - planet akcije, agresije i seksualnosti. Imaju vrlo izražen seksualni nagon i vrlo lako im sve postane dosadno. Njihov partner treba stalno biti budan jer oni vole akciju potražiti negdje drugdje. Također se vrlo brzo zaljube, ali isto tako i zaborave na svoje osjećaje. Ako im partner nije više dovoljno uzbudljiv možda će lako doći u iskušenje kada se ukaže prilika.

Najvjerojatnije će izgubiti interes za bilo koji horoskopski znak koji ne može pratiti njihov brzi tempo. Na primjer, spori i stabilni Bik može mu kraju dosaditi. Nježni Rak također može biti malo previše emotivan. Zato su Bik i Rak dva horoskopska znaka koje će Ovan najvjerojatnije varati. No, ipak treba napomenuti da će pripadnici ovog znaka najvjerojatnije varati bez razmišljanja. Njihove impulzivne želje mogu pobijediti i najbolje odluke. Skloni su djelovati bez razmišljanja o posljedicama i rade ono što im odgovara u određenom trenutku. Ako se nađu u društvu atraktivne osobe i dobro su raspoloženi jednostavno će učiniti preljub.

Zbog toga je vjerojatnije da će Ovan imati samo aferu za jednu noć, a ne neku dugotrajnu vezu sa strane. Za to je potrebno da im se pojavi jako zanimljiva osoba poput Vodenjaka. Ova kombinacija je jako iskričava jer su oba znak kreativni ljubavnici i uvijek spremni isprobati nešto novo. Ovnovi će učiniti sve da sakriju svoj preljub, ali će im to biti teško jer nemaju strpljenja i učinit će pogreške. Ako partner posumnja i suoči ih s istinom priznat će prevaru.

Blizanci

Ne treba se čuditi da su Blizanci na ovom popisu i da će najvjerojatnije varati u ljubavnim vezama. Uostalom, simbolizira ih dualnost i ljudi moraju biti svjesni dvije strane njihove osobnosti. Osim toga, oni su promjenjiv znak i imaju stalnu potrebu za događajima i podražajima u svom životu te ima lako dosadi veza.

Blizancima je potrebna raznolikost, sloboda i fleksibilnost kako bi bili sretni. Također oni su društveni leptiri u zodijaku i vrlo im je važna komunikacija i druženje. Tako žele zadovoljiti sve svoje emotivne i mentalne želje i potrebe. Ponekad to može uključivati ​​istraživanje nekoliko odnosa u isto vrijeme. No, oni to ne smatraju preljubom jer obično imaju labaviju definiciju ljubavne veze i odanosti. Njima je važno napomenuti da je veza monogamna jer se ne može pretpostaviti da će i oni tako misliti.

Kada se dogodi preljub zbog svoje rječitosti će pronaći način da sve sakriju. No, ako ih partner uhvati vjerojatno će pronaći način da sve opravdaju, ali ne treba se iznenaditi ako ponovno učine preljub. Budući da su zračni znak skloni su dopisivanju na društvenim mrežama i razmjeni seksi poruka. Nekad čak neće imati želju za fizičkom prevarom jer im i online flert može biti uzbudljiv. Najlakše će prevariti partnera u znaku Ribe koji je emotivni sanjar, a vrlo teško mogu odoljeti Strijelcu koji također voli uzbuđenja i istraživanja.

Vaga

Ovim znakom vlada Venera i zbog toga su pripadnici ovog znaka pravi romantičari i ljubavi odnos im je jako važan u životu. Oni su vrli vrlo brbljavi u društvu i mirotovric, a u svim životnim segmentima im je važna ravnoteža. Stoga ako Vaga vara to je zato što ne može dobiti sve što joj je potrebno od partnera. Osjećat će veliku krivnju zbog preljuba, ali kako bi sačuvali mir dat će sve od sebe da to sakriju. Vage nisu tako tajnovite kao Škorpioni ili Ribe, ali ni brze kao Blizanci pa neće biti tako spretni u skrivanju.

Nakon što se suoče s partnerom, u početku će to pokušati poreći isitnu. Možda će čak pokušati odgoditi ovaj razgovor što je dulje moguće jer imaju pasivan pristup. No, kada ne budu imali izbor sve će priznati. Njihov partner treba znati da će Vage biti vjerne sve dok su ispunjene u vezi.

Vaga uživa u romantici i najvjerojatnije bi prevarila partnera u znaku Djevice ili Jarca. Ova dva zemaljska znaka su ozbiljna i praktična i pružit će sigurnost, ali će u vezi možda nedostajati romantike i strasti koje Vagi uistinu trebaju. Vodenjak bi bio znak s kojim će Vaga najvjerojatnije varati jer među njima postoji intenzivna privlačnost.

Škorpion

Škorpioni su na ovom popisu iako se radi o jednom o najvjernijih znakova u zodijaku. No, ako varaju vjerojatno će to jako dobro sakriti. To je zato što je čuvanje tajni dio njihove prirode. Kada se dogodi prevara često postoji mnogo dublji razlog zašto Škorpion luta. Pripadnici ovog znaka će se za preljub odlučiti zbog dubokih emocionalnih rana ili zbog nepovezanosti s partnerom. Neki Škorpioni čak mogu uživati u riziku koji donosi tajna veza i zbog toga će biti uzbuđeni.

Škorpionom vlada Pluton, planet tajanstvenosti, i kad je riječ o skrivanju prevare Škorpioni bi mogli biti najvještiji u tome. Poduzet će sve mjere kako bi sakrili sve tragove. Seks igra ogromnu ulogu u jačanju odnosa sa Škorpionom, pa ako ovaj dio njihove veze nije jak možda će strast potražiti negdje drugdje. Znak koji će najvjerojatnije prevariti je Lav. Kraljevski znak vrlo je ambiciozan, voli biti u centru pažnje i pomalo je sebičan i ako Škorpionu ne posveti dovoljno pažnje mogao bi sreću potražiti negdje drugdje. A najlakše će ga u aferu odvesti Bik jer između njih postoji nevjerojatna seksualna kemija.

Dobra stvar je što Škorpioni cijene lojalnost u svojim odnosima. Dakle, u slučaju da ih uhvate na varanju, vjerojatno to neće ponoviti. Kada se Škorpion nađe u kriznoj situaciji iz nje će izaći potpuno promijenjen i obnovljen poput feniksa koji se diže iz pepela.

Ribe

Ribe su, poput Blizanaca i Vage, još jedan zak koji je obilježen dualnošću - simboliziraju ih dvije ribe koje plivaju u suprotnim smjerovima. Njih vrlo lako mogu očarati neki ljudi jer nose ružičaste naočale, trava je s druge strane možda zelenija, a skloni su tome da bježe kada situacija postane teška. Budući da su Ribe osjetljive duše općenito se mogu osjećati preopterećeno svojim emocijama i situacijom oko njih. Ribama vlada Neptun, planet fantazije i iluzija, što može značiti da imaju nerealna očekivanja kada su u pitanju ljubav i romantika.

Ribe vjeruju u veze srodnih duša. Vrlo lako ih može zavesti i fascinirati Škorpion jer također nosi vodu u sebi i lako ostvaruju emocionalnu vezu koja se može pretvoriti u aferu. Horoskopski znak kojeg će najvjerojatnije prevariti je Vodenjak koji je neovisan i povučen u odnosu, dok Ribe vole podijeliti svoje duboke osjećaje. Ribe će početi tražiti negdje drugdje ako osjećaju da Vodenjaka nije baš briga, čak i ako to nije istina.

Ribe su jako dobre u čuvanju tajni. One znaju da nije njihov da se petljaju u tuđe odnose i govore o tome, uključujući i vlastitu intimu. Iako ne uživaju u varanju, skloni su prepuštanju svojim fantazijama i onda lako ulaze u aferu. Budući da ne vole sukobe pokušat će sakriti prevaru koliko god mogu. Dobra stvar je što varanje nije u njihovoj prirodi i Ribe će biti vjerne sve dok imaju nježnog i empatičnog partnera.