Bezobzirni: Horoskopski znakovi koji ti hladno neće odgovoriti na poruku

Što znači kad te netko "seena" ili pročita poruku bez da na nju odgovori? To je nešto što je svatko od nas doživio, bilo da se radi o tekstualnoj poruci ili DM-u preko društvenih mreža. Dopisuješ se s frajerom i stvari idu odlično (možda čak i bolje nego što si mogla zamisliti), a onda se odjednom sve promijeni. Ti mu pošalješ poruku, on ju pročita i ti vidiš da je pročitao jer su se pojavile dvije plave kvačice. A onda… ništa.

On prestaje slati poruke. Tvoja je poruka pročitana i on ju ignorira ili ju, u najmanju ruku, ostavlja po strani, da bi na nju eventualno odgovorio nekada u budućnosti. To znači da si se upravo pridružila klubu svih onih koji su barem nekada u životu dobili "seen", i to ni manje ni više od frajera za kojeg si mislila da mu se sviđaš.

Naravno, postoji mnogo različitih razloga zbog kojih bi osoba mogla pročitati tvoju poruku i ne odgovoriti. Možda gubi interes ili uopće nije zainteresirana za tebe. Možda ju je nešto prekinulo baš u trenutku kada je otvorila poruku. A možda jednostavno igra igrice. Koji god razlog da je u pitanju, to je vrlo frustrirajuće.

Pročitati nečiju poruku bez namjere da na nju odgovoriš jednostavno je nepristojno, a za neke je ljude puno vjerojatnije da će to napraviti od drugih - razlog se krije, ni manje ni više, u karakteristikama i osobinama koje idu uz njihov horoskopski znak u astrologiji. Ovih šest horoskopskih znakova prava su noćna mora kada je odgovaranje na poruke u pitanju i vrlo vjerojatno će te ostaviti na "seenu" i više ti neće odgovoriti.