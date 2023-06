Dnevni horoskop: Lavove bi mogao mučiti ljubavni život, a Ribe će biti nervozne

Evo nam i nedjelje, 18. lipnja. I dok će nekima nedjelja biti neradna, drugi se nimalo neće odmarati. Kome top, a kome malo manje, pročitaj u nastavku.

OVAN

LJUBAV: Dan je pogodan za izlaske i zabave. Bez obzira što možda radite, ne dopustite da vam društveni život stagnira.

KARIJERA: Napokon će doći do dogovora i rješenja za dio novih ili mladih suradnika u poslu. Bit će vam drago zbog toga.

ZDRAVLJE&SAVJET: Poboljšanje.

BIK

LJUBAV: Nezahvalno je biti zavodnik kad vas ne prihvaćaju onako kako biste vi željeli. Nemojte se zato nametati, nego se strpite.

KARIJERA: Mala nadmudrivanja sa nekim od suradnika danas će biti završena i stvari će krenuti u novom pravcu.

ZDRAVLJE&SAVJET: Izdržite.

BLIZANCI

LJUBAV: U popodnevnim satima moglo bi doći do malog emotivnog uznemirenja, pa računajte s tim. Proći će.

KARIJERA: Danas biste u poslu mogli pokazati zavidnu razinu intuicije. Stoga se oslanjajte na svoj unutrašnji glas.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne namećite svoje mišljenje.

RAK

LJUBAV: Dok dan bude prolazio, vi ćete sve više razmišljati o sebi i svom partneru, kao i o tome kakva vam je veza.

KARIJERA: U malim stvarima na poslu danas biste mogli briljirati. To ne znači da su vaše ambicije manje.

ZDRAVLJE&SAVJET: Duševni nemir.

LAV

LJUBAV: Vaše tajne želje neće biti ostvarive, a kad to shvatite, bit će ljuti i nezadovoljni. Pokušajte to prihvatiti s mirom.

KARIJERA: Dobro ćete funkcionirati u financijskim temama. Neki će čak zaraditi koju kunu više. To će ih razveseliti.

ZDRAVLJE&SAVJET: Suzdržite se od komentara.

DJEVICA

LJUBAV: Vaša bezbrižnost i indolencija topit će se poput snijega. Počinjete shvaćati da i za ljubav treba ulagati neki napor.

KARIJERA: Da je nekom od vaših suradnika stalo do poboljšanja, već bi to jasno pokazali na djelu. No zasad nisu.

ZDRAVLJE&SAVJET: Raste vaše zanimanje za zdrav život.

VAGA

LJUBAV: Ne slutite ništa bolje od pomalo dosadnjikave večeri uz televizijski program. Ugasite TV i posvetite se partneru.

KARIJERA: Neki pod svaku cijenu žele završiti jedan posao i imaju izgleda da to učine odlično. No treba i živaca za to.

ZDRAVLJE&SAVJET: Mala neravnoteža u krvnoj slici.

ŠKORPION

LJUBAV: Vaša veza razvijat će se dobro ako u njoj ne očekujete senzacije. Ne potencirajte scene. Nije potrebno.

KARIJERA: Još ćete analizirati niz detalja oko teme za koju nedostaju sve informacije. Uskoro ćete sastaviti slagalicu.

ZDRAVLJE&SAVJET: Oslobodite se osjećaja vlastite važnosti.

STRIJELAC

LJUBAV: Male nesuglasice bit će potpuno zaboravljene u popodnevnim satima kad ćete se još više zbližiti.

KARIJERA: Danas nećete lako nalaziti zajednički jezik niti sa suradnicima, niti sa šefovima. Stoga šutite i radite.

ZDRAVLJE&SAVJET: Idite tamo gdje volite ići.

JARAC

LJUBAV: Ono čega trenutačno nema u vašim privatnim odnosima danas ćete uspješno nadomjestiti svojom maštom.

KARIJERA: U poslovnoj suradnji s drugima dolazit će do izražaja vaš emotivni stav. Pokušajte posao odvojiti od osjećaja.

ZDRAVLJE&SAVJET: Vjerujte u sebe.

VODENJAK

LJUBAV: Počinju dani u kojim će biti sve više romantičnih susreta, spontanih izlazaka i vedrih provoda.

KARIJERA: Doći će do manjih nejasnoća ili nesuglasica na temu jednog posla. Morat ćete istražiti o čemu se radi.

ZDRAVLJE&SAVJET: Dinamični snovi.

RIBE

LJUBAV: Bit ćete jako raspoloženi za ljubav, ali će partnera ili vas okolnosti navoditi na previše strastvena reagiranja.

KARIJERA: Kako dan bude prolazio, vi ćete se sve manje truditi oko posla jer će vam nedostajati motivacije za rad.

ZDRAVLJE&SAVJET: Umor, nervoza i tjeskoba.